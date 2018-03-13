2018年03月13日 04:11 中國時報 彭蕙仙

目前看來，北農之亂似乎暫告一段落，果菜市場正逐漸恢復作業。然而，這個事件的第二部曲：吳音寧之亂，則有愈演愈烈之勢；特別是一段有關吳音寧在面對議員質詢時，對北農業務的陌生，以及看不懂財務報表的影片，在網路瘋傳後，外界對吳音寧的憤怒情緒接近爆炸。如果民進黨還要力挺，恐怕會付出相當的代價。

吳音寧之所以如此犯眾怒，有3大面向值得探究。首先，當然是民進黨的酬庸文化、搶位子醜態，簡直已無所不在，吳音寧不是唯一的一個，當然也不會是最後的一個，但是比起上次出包的中油董事長陳金德，在去年815大停電後，3天就不敵外界要求下台的呼聲走人，吳音寧不但神隱了15天，且力抗下台負責已達一個禮拜。她真是比所有新潮流的戰將還要更猛啊！

從春節至今，都快1個月了，她仍不動如山，外界不禁好奇，為什麼吳音寧的位子可以坐得如此之穩？她當初之所以能夠當上北農的總經理，吳音寧「朝中有人」的背景強度令人好奇。

其次，當外界知道吳音寧的年薪高達250萬元時，強烈的相對剝奪感更令人情緒沸騰。薪水這麼高，卻連公司的蔬果進貨量都不知道，甚至1年的獲利率是多少也不清楚，民進黨這樣的人事安排，怎能叫人服氣？

第三，北農重新開市後，行政院長賴清德誇讚吳音寧做得很好，因為果菜拍賣價沒有崩跌啊！這真是比「何不食肉糜」還要無知、冷血，難道賴揆不知道，北農的拍價之所以沒有崩跌，是因為農民含淚含恨，把過剩的蔬菜丟水溝變成肥料的結果嗎？

過去民進黨酬庸的人，不論再不適任，一旦出事，至少會表現出謙卑認錯的樣子，向外界致歉。連陳金德對815大停電的意外，也承諾未來會徹底改造中油。當然，沒等到改革中油，民進黨就在外界的強大壓力下，要求陳金德下台了。但至少陳金德認錯了，也有改革的計畫。

然而，事到如今，外界有聽到吳音寧一句「對不起」嗎？有聽到任何改善經營的說法嗎？完全沒有！孰令吳音寧驕傲至此？甚至民進黨上上下下還一片讚美，彷彿她是一個不世出的人才。民進黨政府護短護到這個程度，已非昏庸可以形容，根本就是狼狽為奸。

吳音寧或許有熱愛農業的心，她也可以主張自己很愛台灣，然而作為一位專業經理人，她需要的不只是抽象的愛，更需要有具體的本事。經歷這次事件可知，吳音寧顯然不適任。該下台了吧！ （作者為資深媒體人）

(中國時報)