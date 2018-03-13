2018年03月13日 04:11 中國時報 郭位

50年前，亞洲4小龍屬開發中國家，人均收入偏低，台灣中學生考進大學的比例約為30%，已較其他3小龍高出許多倍，但仍維持相當的標準。如今台灣90%以上的高中生入讀大學，其比例已是南韓的1.2倍、新加坡的1.5倍、香港的2倍。

40年前，台灣的大學朝氣蓬勃，率先在亞洲現代化，哪料到平地風雷，外行教改，30年後的今天，全球各大學評鑑一致認為台灣落後其他3小龍。至於人均收入，新加坡、香港早已超越日本，台灣卻墊底，約為南韓的80%、香港的55%、新加坡的45%。穀賤傷農，早晚怨嘆。

如果有人酸溜溜地認為所得不重要，那什麼才重要？小時住南投，藍天白雲，門前有小河，後面有山坡，河裡摸蛤蜊，白天出門見蜻蜓，晚上綠地飛著螢火蟲。最近訪問台中與南投，見識空汙，簡報者指出肺癌數目飆升。中投的生活品質曾經全台數一數二，為什麼過了半世紀，學位滿市集，蛤蜊、蜻蜓都難找？

檢視教育成效，不妨看看解決、避免製造了多少問題。台灣不應破壞地球，任由排放世界人均2倍的二氧化碳、超高濃度的二氧化硫與空氣懸浮粒子，侵蝕流失東西海岸線…。展不開的眉頭、捱不明的更漏（非為愛情）。說不清能源環保，導引民粹漫布雲端，拆毀純樸的社會。

以打籃球比喻，學位像運動員的身高，只是一個參數。學位之上有學識，學識好比投籃命中率，命中率高，未必保證贏球，就如同學位高並不等於學識高。有學識的人如果不能學以致用，正像文筆花俏的人未必文以載道是一個道理。以擁有大量學位甚至名校出身為傲的人很多，可惜不少人空洞得只剩學位。例如，台中招考300名臨時清潔員，吸引逾千名學碩士、主修各種學科者報考。學位證書也許短期可用來唬人，但學而無用，居然連謀個相稱的職位都有困難，究竟是誰在唬弄誰呢？

再深一層探究，自從1919年蔡元培倡議大學獨立自主、糾正不健康的「社會政治環境」以來，總是跨不過學術自由的門檻。政治人物受教大學比前人多，發人深省的政績卻變少，利慾薰心、目光如豆於今為烈。台灣奢言國際化，卻體制封閉，官僚為大，屢次半路改變先前確定的規定，像今年台大校長的遴選方式，行政指令校政，學場變成官場，官僚插手把玩大學科研機構。

說到這裡，終於懂了，飾非文過，雖博反害，如果心術不正，則民主虛假，學識虛假。三十六計借屍還魂，科舉名利依舊，上下交征學位、不重視教育！我1月30日在衛道中學演講就已提醒眾人引以為戒，切勿等度過另一個99年，還是維持今天半吊子的模樣。（作者為香港城市大學校長）

(中國時報)