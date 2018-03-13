曾宇謙＋RNO 6月閃亮獻樂

指揮家普雷特涅夫領軍的俄羅斯國家管弦樂團（小圖，傳大提供）將首度與小提琴家曾宇謙（右）合作，記者會上，曾宇謙與贊助商力晶文化基金會執行長詹曼君（左）合影。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

柴科夫斯基國際大賽閃耀桂冠加持，鋼琴金牌得主普雷特涅夫與小提琴銀牌得主曾宇謙將攜手合作，六月與俄羅斯國家管弦樂團（RNO）合作貝多芬《小提琴協奏曲》，巧合的是，兩人都是在21歲那年征服樂界，展現過人的音樂天賦，兩人首次在台灣合作演出，已經讓內行樂迷沸騰。

普雷特涅夫創團 最大喜悅

氣質出眾，深受同志喜愛的普雷特涅夫以鋼琴獲得柴賽金獎之後，走紅國際樂壇，1990年普雷特涅夫在俄羅斯音樂家的支持下，創立了俄羅斯國家管弦樂團，這是俄羅斯第一個不受政府管理的獨立樂團，普雷特涅夫形容「RNO是他生命中最大的喜悅。」

俄羅斯國家管弦樂團演出深獲好評，紐約時報譽為「展現了不同於俄國樂團過去一成不變的演奏風格，它們有大師級的技巧，能清楚呈現音樂內涵，並有足夠分量證明該團並非浪得虛名。」俄羅斯國家管弦樂團被西方世界熱情擁抱，纖細的弦樂跟完美的管樂在各自演奏下，至今仍然可以做到音樂上的完美平衡，相當難得。

在俄羅斯境內，普雷特涅夫也展現了音樂能量，與普雷特涅夫相交超過20年的台灣音樂友人陳效真說，從2009年開始，每年九月俄羅斯國家管弦樂團都舉辦「大音樂節（RNO Grand Festival）」，已成為莫斯科每年秋天最重要的音樂活動。

陳效真表示，普雷特涅夫與俄羅斯國家管弦樂團已經是「基因」關係，「除了卡拉揚之於柏林愛樂，很少有一個團是這麼有向心力。」

團員具有向心力 默契十足

陳效真舉例，兩年前11月在巴黎愛樂廳樂團受邀演出，原定指揮是當時85歲的羅日傑斯特文斯基（Gennady Rozhdestvensky），演出普羅科菲耶夫《第一號交響曲》、史克里亞賓《鋼琴協奏曲》由普雷特涅夫擔任鋼琴，下半場則是蕭斯塔科維奇《第九號交響曲》，結果羅日傑斯特文斯基因為票券上沒有打他的名字，一怒拂袖而去，「在大家都沒有總譜情況之下，普雷特涅夫指揮兩首交響曲，首席布魯尼指揮史特里亞賓《鋼琴協奏曲》，沒有深厚的革命默契是不可能完成的。」

「力晶2018藝文饗宴—曾宇謙與俄羅斯國家管弦樂團」6月8日在台北國家音樂廳演出，3月15日啟售。

(中國時報)

音樂教育扎根 力晶與曾宇謙合作

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。