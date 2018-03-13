曾宇謙＋RNO 6月閃亮獻樂

2018年03月13日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

柴科夫斯基國際大賽閃耀桂冠加持，鋼琴金牌得主普雷特涅夫與小提琴銀牌得主曾宇謙將攜手合作，六月與俄羅斯國家管弦樂團（RNO）合作貝多芬《小提琴協奏曲》，巧合的是，兩人都是在21歲那年征服樂界，展現過人的音樂天賦，兩人首次在台灣合作演出，已經讓內行樂迷沸騰。

普雷特涅夫創團 最大喜悅

氣質出眾，深受同志喜愛的普雷特涅夫以鋼琴獲得柴賽金獎之後，走紅國際樂壇，1990年普雷特涅夫在俄羅斯音樂家的支持下，創立了俄羅斯國家管弦樂團，這是俄羅斯第一個不受政府管理的獨立樂團，普雷特涅夫形容「RNO是他生命中最大的喜悅。」

俄羅斯國家管弦樂團演出深獲好評，紐約時報譽為「展現了不同於俄國樂團過去一成不變的演奏風格，它們有大師級的技巧，能清楚呈現音樂內涵，並有足夠分量證明該團並非浪得虛名。」俄羅斯國家管弦樂團被西方世界熱情擁抱，纖細的弦樂跟完美的管樂在各自演奏下，至今仍然可以做到音樂上的完美平衡，相當難得。

在俄羅斯境內，普雷特涅夫也展現了音樂能量，與普雷特涅夫相交超過20年的台灣音樂友人陳效真說，從2009年開始，每年九月俄羅斯國家管弦樂團都舉辦「大音樂節（RNO Grand Festival）」，已成為莫斯科每年秋天最重要的音樂活動。

陳效真表示，普雷特涅夫與俄羅斯國家管弦樂團已經是「基因」關係，「除了卡拉揚之於柏林愛樂，很少有一個團是這麼有向心力。」

團員具有向心力 默契十足

陳效真舉例，兩年前11月在巴黎愛樂廳樂團受邀演出，原定指揮是當時85歲的羅日傑斯特文斯基（Gennady Rozhdestvensky），演出普羅科菲耶夫《第一號交響曲》、史克里亞賓《鋼琴協奏曲》由普雷特涅夫擔任鋼琴，下半場則是蕭斯塔科維奇《第九號交響曲》，結果羅日傑斯特文斯基因為票券上沒有打他的名字，一怒拂袖而去，「在大家都沒有總譜情況之下，普雷特涅夫指揮兩首交響曲，首席布魯尼指揮史特里亞賓《鋼琴協奏曲》，沒有深厚的革命默契是不可能完成的。」

「力晶2018藝文饗宴—曾宇謙與俄羅斯國家管弦樂團」6月8日在台北國家音樂廳演出，3月15日啟售。

(中國時報)