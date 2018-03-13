紙風車真騎士 邀弱勢童看唐吉軻德

紙風車《唐吉軻德冒險故事-銀河天馬》，將重返國家戲劇院演出。紙風車劇團團長任建誠（右起）、紙風車文教基金會執行長李永豐、董事長柯一正、兩廳院藝術總監李惠美、董事吳靜吉、吳念真、小野、羅北安等邀請大、小朋友來看戲。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

「身為一個英勇的騎士，本來就要幫助別人，相信自己，堅持到底。」紙風車劇團代表作《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》，首演至今16年，4月初將重登國家戲劇院，並參與國家兩廳院「藝術零距離：圓夢計畫」，邀請350位偏遠地區、視障和弱勢的孩子們進劇院欣賞，實踐真正的騎士精神。

《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》也是紙風車藝術下鄉巡演工程的重點表演劇目。昨（12）日記者會上，總導演李永豐和參與下鄉巡演工程的老友相聚，包括吳靜吉、吳念真、柯一正、小野、羅北安、任建誠等人，他滿是感慨地表示：「從沒想過有一齣戲可以演這麼久、演那麼多場，有140幾萬的大人、小孩看過，這已是一種奇蹟，一則傳奇故事，而我們這群兄弟都還在，還能齊聚一堂。要感謝7萬多人的捐助，還有很多人的幫助，讓這個貧富差距過大的年代，孩子們也能開心看戲，有機會經歷一個奇異的夢想。」

李永豐表示，回憶歷年下鄉巡演工程，走過山巔水湄，也曾有過不少驚心動魄的狀況，「我們好像也在走唐吉軻德的英雄旅程，我記得有一次在新竹尖石鄉的演出，遇上颱風，但孩子們已經搭上車，準備要來看戲了，為了不讓孩子們失望，我們只好硬著頭皮演，用很快的速度把戲演完，迅速拆台離開之後，土石流就下來了，現在回想起來，幸好有老天保佑。」

吳念真表示，他是1950年代出生的人，在成長過程中，很難有機會作夢，「我們求的是生存，不太被允許追尋夢想，但我們這一群人，這16年來參與藝術下鄉工程的一切，也算是把夢想玩大了。」

吳靜吉表示，李永豐為《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》特別設計了巨大的四頭龍現身橋段，是大人、小孩們最喜歡的互動段落，經常玩得不亦樂乎，「我認為，在四頭龍現身的當下，所有的大人像是回到孩童時代，和孩子們打成一片，在那一瞬間，所有人也都有了作夢的可能。」

(中國時報)

音樂教育扎根 力晶與曾宇謙合作 馮翊綱劇本 開放為公共財

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。