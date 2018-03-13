是元介動粗不手軟 沈建宏入戲受罪

2018年03月13日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

沈建宏（左）在《阿青，回家了》飾演的阿青成了殺人犯。

周美玲導演新作、中天電視電影《阿青，回家了》日前釋出前導版短片，口碑瞬間在網路爆開，短短60秒裡聲淚俱下跪求原諒的是元介、戴上腳鐐手銬的沈建宏，以及在媒體前強忍眼淚控訴的王琄3條人物故事線，網友都被震撼到無法言語。該片是第40屆金穗獎影展閉幕片，開放索票第一天就秒殺。粉絲要求加碼再上映。中天綜合台3月31日晚上11點將全球首播。

《阿青，回家了》緣起於達騰娛樂負責人辛誌諭，向周美玲發出以死刑為發想的戲劇邀約，於是有了這個以妥瑞兒楊青殺人案件為主軸的故事。

沈建宏飾演的阿青患有妥瑞症，縱火殺人背上4條人命；是元介飾演在社會底層打拚、為了讓弱勢弟弟不被欺凌的哥哥阿駿。為了呈現深刻兄弟情，周美玲找上在電影《刺青》合作過的兩人，她笑說：「沈建宏和是元介在《刺青》裡都是小孩，現在長大了，也懂得什麼是演員了。」

敬佩為生存執著勇氣

拋開偶像包袱的沈建宏，拍攝期間整個人陷入眨眼、聳肩、抽動的肢體反應中，也因入戲太深無法自拔。劇中幾場戲是他看著哥哥為了生病的自己累到睡著，在心中對自己又氣又恨，他也感受到妥瑞症患者得花比平常人更多的努力，才不至於影響家人，那種對生存執著的勇氣令他敬佩。

沈建宏也忍不住抱怨演他哥哥的是元介，把他壓在地上又拉又扯不手軟，好幾次他想躲掉、甚至反擊，卻總是「阿青上身」不敢反抗。

是元介這次演出底層工人，不僅要顧自己，還把妥瑞症弟弟拉下山、逼他上課、走入社會，他也感受到弱勢族群在社會中遇見的問題，阿駿用他的方式教導弟弟阿青：「你以為這社會會同情弱勢嗎？別人欺負你，你就得打回去！否則被看衰，你只會被吃得死死！」卻也讓弟弟犯下殺人的過錯。

盼弱勢族群不被欺負

是元介說：「阿駿的人生我經歷過了，那段時間的沉重，下戲都難抽離。」他相信看過這部片的人，不管能否體會弱勢族群，一定也能從哥哥的角度去思考與家人、社會相處的態度。

沈建宏則希望透過這部探討罪與罰的故事，能引發一些社會討論議題，讓更多弱勢族群被關注，而不再被歧視與被欺負；是元介也期待這個社會可以因不同的影像作品，擁有多元的思考機會；王琄則以劇中一個媽媽和受害者家屬的角色提供對位性思考，希望未來的台灣可以擁有更多愛、更多勇氣去面對問題。

(中國時報)