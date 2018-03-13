方大同自學魔術 MV露一手

方大同微鬈劉海造型更顯年輕。

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中國時報
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方大同趁白色情人節前夕推出新單曲〈Ten Reasons〉，歌詞傳達「平平淡淡的愛就是幸福」，呼應他感情觀，希望將來另一半和自己能溝通、相互理解；方大同不僅在MV裡變魔術，展現才藝，他還改變髮型，微鬈劉海猶如10年前剛出道模樣，方大同表示：「要感謝媽媽生得好！」

方大同首次在螢幕前變魔術，不僅沒準備腳本，事前也沒彩排，正式開拍他信手拈來一次OK沒NG，讓人驚訝他變魔術的功力；問他是否會在預計下半年展開的新巡演上表演魔術？他笑喊不敢：「就在邊拍MV的過程中我突然靈感一來，請工作人員將身邊的道具找來玩一下，很即興的反應，演唱會上應該不會把魔術特別搬上舞台。」

學魔術只為興趣

他15歲時接觸魔術，全憑看書自學，「入行前有空就會玩一下魔術，不過真的很久沒玩了，學魔術就是興趣，不是說很厲害專業，好玩而已。」歌壇天王周杰倫、蕭敬騰也常變魔術，方大同謙虛表示，兩位技術更專業，不敢和對方比較。

除了魔術，他還「變髮圖強」將劉海弄微鬈，雅痞紳士風格更顯年輕帥氣；新造型日前在社群網站曝光，粉絲誇他跟10年前剛出道的樣貌一模一樣，簡直逆齡，方大同羞說：「要感謝媽媽生得好，基本上應該是遺傳，本身比較『年輕』臉。」

(中國時報)

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