丁力祺守信 佣金奉給亡友媽

2018年03月13日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

賴培培（右起）、丁力祺、蔡興國、姚采穎等人為王媽媽（中）祝壽。

資深經紀人王橞霙一年前罹癌過世，生前遺憾之一是不曾為年邁的媽媽慶生，因此，她幾位好友日前特別齊聚王家，為王媽媽慶祝88歲高壽。與王橞霙合作12年的藝人丁力祺以及姚采穎、賴培培兩位她昔日旗下藝人，與音樂家蔡興國都到場。據在場人士透露，丁力祺、賴培培非常有心且重誠信，特別把王橞霙生前幫他們談妥的工作所得經紀佣金親手拿給王媽媽。

丁力祺受訪時說：「橞霙姊是我很信任的經紀人，雖然她不在了，王媽媽的生日，我還是會代替她略盡心意。」

貼心送還衣物

至於送上王橞霙來不及收下的佣金，丁力祺說這本來就是應該做的，且不只他，跟著王橞霙6年的黃瑄也這麼做。他沒透露金額，但記者估算約3、40萬元。

丁力祺跟王橞霙合作超過12年，「去年在半個月內，爸爸和橞霙姊接連都走了，這對我打擊很大。我一直很難過沒能去看橞霙姊最後一面。也因為民間習俗是喪家不能參加其他喪禮，所以我連她的告別式都無法出席，這是我心裡的遺憾。」

丁力祺還把一件衣服送到王家人手上，「有次冬天和橞霙姊吃飯，因為我沒穿外套，覺得冷，橞霙姊直接把身上的韓版外套脫下來送給我。我前兩天把那件外套親自送去給她的姪女，如果一年前還他們，可能家人心情還無法平撫，今年親自送還，希望他們可以有個紀念的東西。」他的貼心，果然讓王家人很感動。

(中國時報)