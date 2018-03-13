到雅閣品純粹

「焗釀鮮蟹蓋」每份都用上一整隻紅蟳的蟹肉。（台北文華東方酒店）

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中國時報
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雅閣脆皮雞。（台北文華東方酒店提供）

《臺北米其林指南》14日將於台北文華東方酒店公布「星」落誰家，而台北文華東方酒店3樓的雅閣中餐廳，是這次各界猜測獲星呼聲最高的飯店餐廳之一，不僅有由國際設計大師季裕棠（Tony Chi）操刀設計東方優雅又時尚的用餐空間，主廚謝文更以近50年的資深廚齡，秉持傳統粵菜手法，料理出吃得到經典、嘗得到新鮮元素的迷人中式佳餚。

雅閣以道地中式佳餚及港式點心聞名，主廚謝文去年3月進入台北文華東方酒店前，曾是深圳四季酒店中餐行政主廚，該酒店「卓粵軒」在他坐鎮4年間，業績倍數翻漲，貝克漢（David Beckham）曾是座上賓，對他拿手的蜜汁叉燒和辣子雞丁讚不絕口；他擔任雅閣主廚後，更將餐廳推向米其林摘星呼聲最高的店家之一。

整隻紅蟳入菜

謝文認為：「把食材最『純粹』的味道表現出來，不能複雜。」看似簡單的理念，不僅食材要好、對食物屬性夠了解、烹飪方式拿捏、掌握配料等，在簡單中帶出令人驚喜的美味，樣樣不簡單。

「焗釀鮮蟹蓋」吃得到滿滿蟹的純粹、香甜，主廚堅持每份都要用整隻紅蟳蟹肉，以手工拆出與洋蔥碎拌炒後鋪滿蟹蓋，在表面抹上蛋液、麵包粉，送入烤箱將表面烤酥脆，搭配主廚巧思製作的巴薩米可醋珠，酸味巧妙襯托蟹肉鮮甜。其他還有雅閣脆皮雞、蔥香海斑柳、芙蓉海鮮燕窩羹等，這些美味是否能為「雅閣」摘下星星榮耀，明日即將揭曉。

(中國時報)

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