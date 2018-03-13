奧黛麗赫本最愛大師 紀梵希91歲辭世

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

紀梵希（右）與奧黛麗赫本在1983年時一同於東京品牌回顧展上現身。（法新社）

紀梵希（右）與奧黛麗赫本同於1991年出席活動。（法新社）

法國時尚品牌GIVENCHY創辦人紀梵希（Hubert de Givenchy）於當地時間上周六（10日）逝世，享年91歲。這位傳奇的設計師，與巨星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）有著不解之緣，赫本在《第凡內早餐》一片中，身著削肩小黑裙的經典形象，就是出自紀梵希之手，她甚至曾說過：「是紀梵希創造了我。」

生於1927年的紀梵希，家鄉位在北法波威市（Beauvais），17歲時赴巴黎時裝屋內擔任學徒，同時赴法國美術學院內進修素描。在歷經Jaques Fath、Elsa Schiaperelli等大師旗下薰陶後，紀梵希終於1952年創立個人同名品牌。他的設計相對於同時期風靡巴黎時尚圈的迪奧先生而言，來得較為大膽、新穎，更無畏使用色彩營造出年輕的女人形象，這也是為何1953年時，事業剛起步的赫本，會選擇到他的工作室中為新戲挑選戲服。

而赫本在《龍鳳配》時就開始與紀梵希合作，緊接著的《龍鳳配》、《第凡內早餐》，連她1954年拿下奧斯卡的禮服，也是由紀梵希打理，一舉令赫本成為50年代的時尚指標，使得巴黎街頭充斥著模仿起赫本穿著的少女們。

辦回顧展見證友誼

1958年，當GIVENCHY推出第一瓶以赫本為靈感的香水時，她自願替好友代言，完成史上第一齣明星出演的香水廣告。而紀梵希也在2016年以回顧展的方式呈現與赫本的好交情，於荷蘭舉辦「獻給摯愛奧黛麗（To Audrey With Love）」特展，集結了他為赫本打造的經典作品，為兩人的堅貞友誼寫下完美總結。

1995辭創意總監

在同名品牌GIVENCHY於1988年被法國精品龍頭LVMH收購後，紀梵希選擇於1995年退下品牌創意總監一職，而後續接管的John Galliano、Alexander McQueen、Riccardo Tisci，均一步步將品牌推向一個擁有男女時裝、高級訂製服、彩妝等品項的大型時裝屋。去年才接管品牌的現任創意總監Clare Waight Keller也在個人IG上留言緬懷他：「他不僅是一個至今在時尚圈仍具有影響力的指標性人物，也是我遇過最時髦、最有魅力的男人之一。」

(中國時報)