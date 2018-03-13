黃致凱時尚首拍 渾身自信

2018年03月13日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

故事工廠藝術總監黃致凱藉著時尚拍攝，體驗尋找另一個自我的可能，他穿愛馬仕春夏小羔羊皮與Toilovent防風材質連帽運動夾克33萬7400元，海水藍Maillons Chaine d’Ancre圖紋短袖襯衫7萬4300元，海軍藍亞麻無袖套衫1萬1100元，海軍藍斜紋棉質寬褲1萬9600元，Rome系列淺駝色小牛皮涼鞋3萬4200元。（JOJ PHOTO攝）

「我對自己創作有信心，你只要給我一次機會就好。只要踏入劇場，我相信我可以用作品留住你。」劇團「故事工廠」藝術總監黃致凱這麼說。他是已故劇場大師李國修的叩首弟子、管理國內近期最多產的劇團，與周美玲聯合執導新戲《偽婚男女》又將4月登場；百忙中初體驗時尚拍攝，這位劇場人身穿愛馬仕春夏新裝，目光炯炯、渾身散發自信，讓名人時尚版多點藝術氣息。

劇團口碑、票房好

故事工廠邁入第4年，靠著好口碑、藝人合作與原創劇本，讓劇團沒有一齣戲沒加演，黃致凱承認在創團初期很在意票房，最近則開始不斷提醒自己莫忘初衷，「我要說故事給誰聽？會不會說了不是我的故事？」所以就算近期的《偽婚》是關於同志假結婚，但直男的他仍會找到自己著力點，他說是：「幸福需要別人同意嗎？」

原來黃致凱的婚姻也曾造成家庭革命，當初母親知道自己太太是再婚時，第一時間也無法接受、困惑、質疑，擔心不知如何和其他親人交代，兩人最終取得媽媽的諒解與尊重。而他將這段生命的故事連結到《偽婚》說：「不被祝福的婚姻，婚姻會困難，但這樣要放棄投降嗎？」常與影視圈藝人合作，他也開出這戲選角原則，首先當然是熱愛舞台劇、表演，其次要是「同志的菜」，最終邀來他眼中亮眼的王樂妍、爽朗的福地祐介等加入。

把時尚拍照當成表演

黃致凱認為，表演不是變成不相干的人，那只是模仿，真正表演是找到自己和角色重疊部分來揣摩。所以雖然他對穿時尚服裝拍照很陌生，「但它讓我尋找另一個自己的可能性，我覺得在試一個新的角色，身分不再是導演，而是一個演員，穿不同服裝、剪裁、質料，我覺得整個人不一樣了，會去像個演員一樣，嘗試做這角色感覺，但仍有部分的自己。」

(中國時報)