泰山強強聯手 搖出新藍海

2018年03月13日 04:11 中國時報 吳奕萱 、 王莫昀 報導

「茶攤一條街」，推出檸檬小紫蘇、招牌烤奶與甜橙金萱3種飲料。（泰山企業提供）

泰山企業「茶攤一條街」記者會，納豆主持出席。（盧禕祺攝）

泰山行銷副總雷松清，經過一年多努力，催生「茶攤一條街」新產品。（盧禕祺攝）

喜愛飲料的消費者有福了！手搖杯與包裝飲料不再只有競爭關係，而出現強強聯手。泰山企業首度攜手知名業者日出茶太、COMEBUY、水巷茶弄推出包裝飲料，依循店舖口味，打造「茶攤一條街」系列飲品，全面進駐全台共1萬多家超商通路，開闢新藍海。

飲料店、超商 跨領域結合

「飲料市場充了各種可能，『創新』才是唯一的道路！」泰山行銷副總雷松清指出，飲料店的營業額逐年增長，2017已突破500億元，全台店點2萬1千家，甚至超過便利商店，結合兩個領域正是時機。首波「茶攤一條街」系列，共有3種商品：COMEBUY的「甜橙金萱」、日出茶太的「招牌烤奶」、水巷茶弄的「檸檬小紫蘇」，均一價35元。

雷松清說，與手搖名店合作的想法在2016年夏天萌芽，在這個行銷4.0的時代，消費者早就透過網路串連，手搖攤與包裝飲料不應該只有競爭關係，因此，經過一年多的努力，終於催生《茶攤一條街》這個系列飲品，未來與日出茶太等業者合作推出的飲品更多元化外，泰山也將擴大與其他業者合作，未來會有更多新品加入。

辜莞允、珍奶姐妹花「搖奶」

「茶攤一條街」電視廣告找來新世代廣告女神辜莞允Nono拍攝，她表示自己本就愛喝手搖飲，但常因工作太晚，店舖都打烊，現在在超商就能買到愛喝的「招牌烤奶」，實在是一大福音；姣好身材的她，現場還與網紅「珍奶姐妹花」3人挑戰「搖奶」動作，華麗的手勢架勢十足。連主持人納豆投資的「良辰吉時」，也忍不住詢問能否加入合作呢！

(中國時報)