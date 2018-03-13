下午茶商機熱

愛買酥皮可頌，任選3個75元。（愛買提供）

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中國時報
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家樂福比利時原味鬆餅，29元。（家樂福提供）
全聯冰心捲蛋糕-草莓雙餡生乳捲，以酸甜果香的草莓果醬為基底製作草莓卡士達餡，搭配柔軟綿密的戚風蛋糕，4入95元。（全聯提供）
全聯福樂小濃草莓奶茶385ml，22日前單盒25元、第2件5折。（全聯提供）
家樂福cama鎖香煎焙濾掛式咖啡-中深焙黃金曼巴8g x 6，首次進量販通路推濾掛咖啡，原價168元、特價139元。（家樂福提供）
家樂福幸福鮮奶茶-靜岡抹茶936ml，原價95元、特價69元。（家樂福提供）
愛買黑糖酒粕餐包，口味有黑豆、葡萄乾、南瓜番茄、芒果乳酪、藍莓無花果、水蜜桃克林姆，任選5個59元。（愛買提供）

天氣回暖，量販、超市看準下午茶商機，去年帶動搶購的話題奶茶、業績逐年成長的咖啡，以及與飲品絕配的糕點都推新品。家樂福20日前推出沖調/咖啡/奶茶季，上百支沖泡飲品5折起，期間10多款甜點搭配促銷，會員單筆滿499元送50元現金折價券，最高送300元；滿999元再送限量不鏽鋼簡約隨身環保杯。

冷藏奶茶銷量 勝部份鮮奶

從家樂福這次主力商品可看出消費者的喜好，像是冷藏、沖泡和罐裝奶茶皆因去年的奶茶熱潮推新品。家樂福1月中獨家與福樂合作的幸福奶茶，本月新增靜岡抹茶口味，和光泉重乳奶茶皆標榜添加鮮奶，目前是冷藏奶茶冠、亞軍，業績直逼鮮奶，銷量甚至勝過部份鮮奶；奶茶過往業績約是鮮奶的1/10，若持續發燒有機會改寫歷史。沖泡類有義美抹茶拿鐵及錫蘭奶茶、日出茶太經典原味奶茶，罐裝類有首支機能奶茶「老虎牙子18D有氧滑奶」。

至於，沖泡咖啡銷量逐年成長且持續看好，去年較前年增2成、今年至今較去年增1成，近期包括咖啡名店湛盧、首次進量販的烘焙咖啡專門店cama，與印尼的麝香貓咖啡等新品都主打濾掛，商品朝向專業化。

粉色甜品、手感烘焙 人氣旺

全聯席捲粉色旋風，甜點品牌We Sweet 29日前有11款草莓季甜點，價位28元至95元，因好吃、銅板價，讓網友又愛又恨，跟全聯小編抗議：「說好的減肥呢？回不去了！」9日開賣首4日共賣22萬個，排行前5名是草莓雙餡生乳捲、冰心捲蛋糕、菠蘿泡芙、雪莓娘、布丁、生乳酪塔；獨家的福樂小濃草莓奶茶，近期則有第2件5折。

愛買專業烘焙商品採用安全原料，平均每月可賣30萬顆，14日至27日春季手感烘焙精選20項人氣商品，部分推3個或5個組合價。新開發的黑糖酒粕餐包以富含膳食纖維的酒粕代替20%的麵粉，加入黑糖、在地水蜜桃乾、芒果乾增加香氣和口感；新品酥皮可頌選用法國小麥麵粉、法國進口發酵奶油。西雅圖貝瑞斯塔咖啡、棉花球可可亞有買一送一。

(中國時報)

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