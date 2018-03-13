國產小型房車 再掀戰火

TOYOTA VIOS外觀、內裝、性能等進行17處變更，將提供雅緻、經典、豪華等3款，售價分別為54.9、57.9、63.9萬元。左為和泰汽車總經理蘇純興，右一為國瑞汽車總經理李朝森、右二為豐田汽車部長吉村公一。（鄧博仁攝）

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中國時報
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HONDA CITY提供VTi及VTi-S兩款，售價分別為62.9萬、66.9萬元。（台灣本田提供）
LUXGEN S3售價自55.9萬至68.9萬元。目前針對雙色塗裝車款（如圖為紅黑雙色）提供3萬元配件金及FUN玩雙色塗裝，單色車則可享4萬元配件金。（納智捷提供）
FORD ESCORT於3月底前可享5萬元加油金，雅致型57.9萬、時尚型67.9萬元。（福特六和提供）

國產小型房車再掀戰火。HONDA CITY、FORD ESCORT、LUXGEN S3等國產小型房車分別在去年先後推出新車，不約而同強調小車也能享有高安全，如LUXGEN S3配備6氣囊；FORD ESCORT訴求超高剛性車身；HONDA CITY主打獨創G-CON技術。TOYOTA昨（12日）發表VIOS小改款，變動幅度多達17項，不僅擁有全新外觀、內裝質感亦大幅提升，頂級版配置7顆氣囊，為同級距最多。

VIOS大幅改變17項

國產小型房車市場每年銷量約在1.3萬至1.7萬台之間，去年銷量1萬4653台，其中TOYOTA VIOS即占了58%，達8569台，儘管房車市場一直被SUV侵蝕，但市場仍有其需求，和泰汽車即對VIOS訂下年銷1萬台目標。

和泰汽車表示，VIOS自2003年導入至今已銷售22.7萬台，且連續14年蟬聯銷售第一，這次改款更動的幅度遠大於一般小改款，尤其全車系標配LED日行燈及LED光條式尾燈，車室空間也重新設計，除了增加多項便利科技，連置物空間也多達11處。

S3標配12項主動安全

納智捷去年出推出LUXGEN S3即以打破國內入門房車價格與規格為訴求，60萬元以下就擁有6具安全輔助氣囊，加上標配ESC、TCS、HSA及Side View+、倒車CCD、TPMS、ABS、BOS+、BAS、EBD、HBB、ESS等12項主動安全配備。

台灣本田針對HONDA CITY於3月底前推出四大盲點主動偵測系統限量升級，包括BSI盲點偵測、LCA變換車道、RCTA倒車及DOW車門開啟警示功能，都將列入標準配備。

(中國時報)

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