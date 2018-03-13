瑞莎戴珠飾皇冠 自嘆像精靈

2018年03月13日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

Trollbeads喜樂獼猴探險手鍊，共1萬400元。（Trollbeads提供）

瑞莎佩戴Trollbeads皇冠與首飾，讚嘆：「我好適合扮精靈！」。（Trollbeads提供）

瑞莎裝扮精靈出席Trollbeads春季新品發表會，頭戴皇冠、背著翅膀，造型十分夢幻。她笑說，當了新手媽媽後，凡事以女為貴，每逢情人節或過生日，都會暗示老公送她和女兒NIKA都適用的禮物，於是母女倆最常收到的禮物就是珠寶。問她白色情人節會回贈老公什麼禮物，瑞莎一臉驚訝地說：「什麼白色情人節？我只知道母親節！」不知是裝傻，還是真精明。

瑞莎笑說，女兒遺傳了她愛漂亮的性格，非常喜歡化妝，也愛玩珠寶，不僅把自己打扮得漂漂亮亮，還會為爸爸化妝，逼爸爸戴珠寶首飾，就連家裡的兩隻小狗也不能倖免，披掛一身的珠寶項鍊和腳鍊，把大家逗得哈哈大笑。

瑞莎出席Trollbeads春季迷幻森林珠飾發表會，在店上挑選珠飾手鍊時，心裡想的還是女兒，特別挑了女兒生肖的猴子銀珠飾，打算將來可以留給女兒。另外她還為自己挑了一只珠飾皇冠，好搭配身上的一對翅膀，還忍不住忘情讚嘆：「我真的很適合扮精靈！」

Trollbeads來台只有半年，標榜手工打造銀飾，並採用高成本的半寶石，試圖與其他競品作出區隔，目前已在台設立5個專櫃。

(中國時報)