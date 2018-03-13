2018年03月13日 04:11 中國時報 鄭順聰

兩人大笑，趁更生學長回到4101寢室前，笑得開懷，笑得暢快，反正武嶺與整座學校的宿舍都是這樣子的──時間悠悠而過，學生恣肆狂歡，拋開束縛，打亂規矩，取鬧無止盡，這兒是海天一色的西子灣，這兒是背山面海的伊甸園──背著回憶，修遠面對書桌，檯燈暈光如初漲之潮水，將古典書籤微微浸潤著，手工製作的紙面略顯泛黃，懸貼著，粗紙纖維歷歷在目，印上格線魚尾，毛筆字流麗寫著：

春至長廊雲初破

面對回憶，修遠想起學期初的古典詩聚會，應學長之邀，從三樓的中文系辦公室往走廊的深處踏去：幾何排列的空間深長曲折，瓷磚貼面仿紅磚疊砌，且嵌入中國結那般的裝飾，繞過方折騰挪出的小庭園與藏於神祕的研究院，教師研究室自修遠的眼前延伸不盡。

若非書卷窗學長之邀請，修遠甚少行經這排研究室，闃暗空靜，連老師都罕得來，乾脆將鑰匙交給學生，成為古典詩社的聚會處。大學時間悠閒冗長，如靜入深夜的西子灣，觀光運動的人們此時不來，來的是修遠這般被詩與古奧情懷吸引的學子，研究室門半開，脫了鞋，鼻隙傳來稻梗味，修遠踏上塌塌米，一牆的古籍是想必然的，排列往靠海的窗之外那間續襲來的浪濤聲。

修遠先感到好奇的，是塌塌米上堆疊的肥厚坐墊，假山學長說：這就是古裝片所指的「蒲團」，修遠拖了一塊來坐，甚沉；然後手一伸，將竹簾拉起，又放了下來，這是老師特地去訂做的，懸於長條形方敞的研究室，有隔有透，加上燈籠立燈透出的昏黃燈光，社員錯落趺坐，氛圍顯得迷濛，彷若回到古代。

隔著竹簾，透過縫隙，修遠發現林怡夏也在場，一雙眼睛迷魅著。

（待續）

(中國時報)