2018年03月13日 04:11 中國時報 神隱

忽然狂風大作，武士們無視珠兒哭得肝腸寸斷，急著把她接走，留下我們一行人呆立谷口，納菲倚著我哭泣，幾乎是站不住了，卻見和尚眼神堅定，不知是察覺這陣風的古怪，還是另有盤算。他淚痕已乾，瞬間斂神，恢復平日神采，掐指一算，朗聲道：「所有人聽我號令，全部上馬，緊抓韁繩，等我指示，快速往前衝，不得有半分遲疑。」

由於風勢來得太快，再壯的壯漢都有些支撐不住，眾人不知和尚打得什麼主意，但也只能聽他的，三匹馬卻要帶上八個人，不知這些馬撐不撐得住？卻見一條黑色巨龍從遠處奔來，衝著白龍谷而來，這白龍谷之所以聞名，正是以龍捲風聞名，只是眼前只見黑龍，卻不見白龍，實在名實不符。

由於黑龍來勢實在太凶，三匹馬不住往後倒退，和尚不停高喊「撐住、撐住」，眼看著黑龍愈靠愈近，終於到了谷口，並張開血盆大口，和尚卻在同時丟出一只乾坤袋，並大喊「衝啊！」眾人沒有遲疑，便策馬往乾坤袋的方向奔去，其實弄不好，也就是自動送上龍口。

說時遲，那時快，這乾坤袋卻在龍口處大放光芒，一行人這麼一衝，便被這道光照得睜不開眼，什麼也看不見，只任憑馬兒狂奔顛簸，震得人人五臟六腑錯位，終於，所有人都摔下馬來，卻是在一處草原，哪有什麼黑龍、白龍，更不見龍捲風。（待續）

(中國時報)