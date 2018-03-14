太陽花攻占立院 無罪確定！台灣沒完沒了

太陽花學運學生攻入立法院，拉扯攻擊駐衛警。

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中國時報
／台北報導
學生團體占領議場，並隔著門與警方對峙。
參與占領行動的學生在議場內興奮地合影。

4年前太陽花學運攻占立法院，黃國昌等22人被訴煽惑他人犯罪等罪，一審援引「公民不服從」概念，將黃等人判無罪，檢不服提上訴，高院認為黃等人是為了表達政治訴求不滿，且檢方舉證不足，駁回上訴、將22名被告全判無罪。

對於判決結果，部分人士痛批太離譜，指判決悖離民意，將造成社會永無寧日。

悖離民意 社會將永無寧日

黃國昌等人被訴煽惑他人犯罪部分，屬二審定讞案件，黃等人已無罪確定，其他被告遭起訴妨害公務等罪部分，由於一、二審獲判無罪，除非判決違背司法院解釋、判例或適用法令牴觸憲法，否則不得上訴，理論上已無罪定讞。

2014年3月18日，黃國昌、林飛帆、陳為廷等人帶領近400名學生占領立院議場，展開為期24天的反服貿太陽花學運；期間發生立法院正門前滋擾案，及對執行驅離警員妨害公務、拆下立院銜牌等。

檢方依煽惑他人犯罪等罪起訴陳為廷、林飛帆 、黃國昌、蔡丁貴等人，去年台北地院援引「公民不服從」概念，對全數被告做出無罪宣判，檢方不服提起上訴。

高院見解 屬言論自由表現

高院認為，檢方沒有起訴黃國昌等人占領立法院的行為，所以沒有抵抗權、公民不服從運動等法律爭議，換言之，只就檢方起訴煽惑犯罪、集會遊行、侮辱公署及妨害公務等「攻」的行為審理，釐清被告是否構成違法行為。

合議庭指出，本案導因爭議性的服貿協議的議事程序，被告等人選擇到與社會大眾日常生活影響較小的立法院聚集，表達對立委粗糙議事的不滿，屬於言論自由的表現，強調據大法官會議解釋除非言論表達有明顯而立即危險，否則國家應予保障，不得事後加諸刑罰手段箝制，且時任院長王金平也向媒體表達，對此抗議活動尊重。

警察無奈 日後如何執法？

至於蔡丁貴等人拆立院銜牌及違反集會遊行法，高院認為拆銜牌是表達政治性言論的象徵方式，縱然這種方式讓立法院難堪，也不構成侮辱公署罪，至於被告與警方衝突部分，則因檢方舉證不足，未發現有暴力攻擊狀況，全部判處無罪。

聆判後，司改會及律師團在高院外召開記者會指出，法院能站在憲法高度來檢視公民不服從運動的意義，而非拘泥於法條文字作出判決應該肯定。不過，警政署對此判決表示無奈，更有立委稱高院面對拉扯不算妨害公務的認定，簡直是「恐龍法官」，要警察日後如何執法。

(中國時報)

太陽花無罪 警方執法線倒退

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