大陸國務院機構改革方案！台辦、港澳辦未整併 仍有變數

大陸國務院昨提交「國務院機構改革方案」，國台辦副主任劉結一（左一）曾表示，將推出力度更大的措施，讓台灣同胞來大陸發展擁有更廣闊天地。（新華社）

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中國時報
／北京報導

大陸國務院昨向全國人大提交「國務院機構改革方案」，進行大規模組織調整與職能整併，不過，國台辦、港澳辦和僑辦並未調整，目前在國務院仍各自獨立。中共黨政人士昨分析，這項方案為國務院機構改革方案，中央台辦隸屬黨的機構，未來是否整併仍有待觀察。

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中共黨政人士昨受訪指出，大陸國務院昨向全國人大提交的是國務院機構改革方案，主要目的是整合國務院系統內職權重疊或相近的部委，提高政策執行的效率。

一個機構 兩塊牌子

至於國台辦和港澳辦，該人士指出，兩辦在國務院只是掛牌，主要還是在中共中央運作，分別是中央台辦和中央港澳小組；黨機構職權未來是否調整，仍要觀察。

該人士提到，據了解，中共內部確實曾朝整併方向討論，但不會那麼快定案，最遲今年內會確定黨的機構改革內容。

據悉，內部討論時，至少出現兩派不同觀點。一是傾向整併，認為現階段對台和對港澳工作沒有必要「單列」，尤其沒有必要在國務院掛上兩個牌子。

組織調整 兩派觀點

另一種聲音則是認為台辦和港澳辦應單獨存在，這也顧慮到台灣行政院設置有陸委會，國台辦的存在就是在對應陸委會，在「對口需求」考量下，主張繼續保留國台辦的牌子。

此外，依大陸「國務院行政機構設置和編制管理條例」，國務院行政機構依職能分為國務院辦公廳、國務院組成部門、國務院直屬機構、國務院辦事機構、國務院組成部門管理的國家行政機構和國務院議事協調機構。台辦和港澳辦屬於辦事機構，其中，國台辦又與中共中央台灣工作辦公室屬於「一個機構兩塊牌子」。

國務院昨提出的改革方案中雖也包括辦事機構，例如不再保留法制辦公室，但這牽涉必須由全國人大審議的重新組建司法部（屬於國務院組成部門），不同於辦事機構調整報請國務院即可，因此台辦與港澳辦是否合併仍有變數。

上海澎湃新聞昨報導也指出，國務院組成部門以外的國務院所屬機構的調整和設置，將由新組成的國務院審查批准。

(中國時報)

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