官方關係冰凍 對台工作轉向！兩會觀察－台港辦併不併 折射兩岸僵局

2018年03月14日 01:09 中國時報 羅印冲

昨天大陸國務院提交給全國人大的國務院機構改革方案中，未見此前傳出的國台辦與港澳辦整併方案，無論未來中共中央機構調整時是否整併，兩辦合併確是大陸內部討論選項之一，這也折射當前兩岸僵局下，大陸對台政策思維可能轉向的跡象。

其實有關台辦、港澳辦、僑辦整併調整早有傳聞，最早傳出三辦合一，共組「國家統一委員會」。這次大陸全國兩會召開之初，又傳出台辦和港澳辦將合併，未來不會單獨存在，直到國務院方案出爐，才確定改制中，國台辦和港澳辦暫無調整。

兩辦合併 仍為選項之一

不論將來中共中央機構調整時，中央台辦和中央港澳小組是否整併，單從中共對台和對港澳事務處理原則看，依循的大原則和做法都不相同。

以港澳事務來說，香港和澳門主權已回歸大陸，北京是中央政府，對港澳事務一向依循基本法辦事，由全國人大分管。港澳對大陸來說，並非統一問題，而是如何落實一國兩制，進一步促進陸港澳經濟社會融合。

對台則完全不同，從大陸立場看，台灣是尚未統一的一部分，在反獨底線上，未來還要積極促統。對台灣沒有基本法，也沒有運作基本法的空間。因此，大陸對台和對港澳政策的邏輯思維和實際運作，完全是不同系統。

既然如此，何以大陸內部檢討機構改革時會拋出台辦和港澳辦合併之說？一種說法是大陸認為現階段對台和對港澳事務工作沒必要「單列」，這種認知，背後所折射的是兩岸關係陷入僵局，大陸現在做更多的是單方面工作，而非與台灣政府溝通和協調。

政策轉向 恐非溝通協調

大陸日前推出惠台31項措施，涉台系統已把今年定調為惠台31條落實之年，務求年內推出施行細則，同時要求各省市區提出配套措施。而既然大陸對台政策主調已回歸自身為主，兩岸官方依然搭不上話，關係繼續冰凍，內部自然會出現這種疑慮：中央台辦還需要在國務院單掛一招牌？

(中國時報)