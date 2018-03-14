多部門整合 體現大國外交

2018年03月14日 01:09 中國時報 陳柏廷 、 羅印冲 ／北京報導 ／北京報導

兩會議程

國務院機構主要調整情況

為適應「大國崛起」及處理日益複雜的國際形勢，大陸在新一波國務院機構調整中，進一步組建「國家國際發展合作署」，此舉不只整合涉及「大國外交」業務，更將有利推動「一帶一路」倡議進展。大陸一帶一路專家王義桅表示，通過機構整合，有效發揮海外援助的統合與作用，既彰顯大陸全球治理能力，更體現習式「大國外交」理念。

大陸國務院昨公布「國務院機構改革方案」，方案顯示，國務院將組建「國家國際發展合作署」，將商務部對外援助工作有關職責、外交部對外援助協調等職責整合，作為國務院直屬機構。

方案指出，為充分發揮外援作為大國外交手段，加強外援戰略謀畫和統籌協調，推動援外工作統一管理，更好服務國家外交總體布局和共建「一帶一路」等。

大陸國家主席習近平上任後，致力大陸外交走出去，其中透過「一帶一路」、海外援助、派遣維和部隊為國際社會提供更多公共服務。既承擔大國責任，也呼應「構建人類命運共同體」倡議。

大陸人民大學國關學院教授王義桅受訪指出，過去大陸在推動海外援助等「公共外交」過程中，經常面臨多部門職責不清問題，組建國家國際發展合作署，將可有效化零為整。

王義桅稱，「一帶一路」業務涉及發改委、商務部、外交部等多個部門；此前外交部若要推動專案經常是「沒錢又沒人」，因為經費可能掌握在商務部，人力又需要發改委協調，如今新設一個統一對外專責機構，這種窘況可有效解決。

王義桅分析，從外交大戰略來看，國家國際發展合作署就是服膺習近平的「大國外交」理念；畢竟要構建人類命運共同體，就是要尋找惠及各國最大公約數，如何充分發揮對外援助的手段，更是不可或缺的重要一環。

上海台協副會長蔡世明表示，台商參與一帶一路，過去常要透過國台辦幫忙協調多個部門，發展合作署成立後，無論參與政府採購或投資基建，就有一個統一窗口，大大提升台商參與市場的便利性。

(中國時報)