正部級機構少8個 斷九龍治水

2018年03月14日 01:09 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸國務院昨向13屆全國人大一次會議提交「國務院機構改革方案」，黨政人士分析，機構改革規模不小，主要解決過去被人詬病的「九龍治水」。此外，併7、8個部委職權組成的大資源部（自然資源部）及大環保部（生態環境部），顯見經濟轉型之後，大陸將更重要環保與生態發展。

被視為習近平首席經濟智囊的中財辦主任劉鶴，昨在《人民日報》撰文強調，當前黨政機構改革，是要保障中共全面領導。這次國務院機構改革，正部級減8個，副部級減7個，除國務院辦公廳外，設置組成部門26個。

黨政人士分析，機構改革就是為解決「九龍治水」；以水資源管理為例，過去水質出現問題，環保部、農業部和水利部都能插手，但真要擔責，各單位就互踢皮球，長此以往政策難以推動。

銀監會、保監會合併「中國銀行保險監督管理委員會」，卻未納證監會，引起財經界議論，未來是否進一步整合待觀察。

國土資源部、海洋局、測繪局合併為「自然資源部」；未來官方派往東海、南海爭議海域的海監船，由海洋局改隸自然資源部。原有環保部將再納原屬發改委、國土資源部、水利部、農業部、國家海洋局等單位相關業務，合併規模更大「生態環境部」。

而原與中紀委「一套班子、兩塊牌子」的監察部，將與預防腐敗局併入「國監委」，位階大幅提升，不再歸屬國務院。

調整後國務院共26部門，分別是：外交部、國防部、國家發改委、教育部、科技部、工信部、國家民族委、公安部、國安部、民政部、司法部、財政部、人社部、自然資源部、生態環境部、住建部、交通部、水利部、農業農村部、商務部、文化和旅遊部、國家衛健委、退役軍人事務部、應急管理部、中國人民銀行、審計署。

(中國時報)