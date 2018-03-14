國監委主任 任期最多10年

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中國時報
／北京報導

《中華人民共和國監察法（草案）》昨上午由人大常委會提交全體會議審議。大陸國家監察委成立，將對所有行使公權力的公職人員實施「監察全覆蓋」；根據草案，國監委位階等同國務院，主任任期2屆10年限制，地方各級監委主任則無任期限制。

大陸監察法草案分9章，包括總則、監察機關及其職責、監察範圍和管轄、監察權限、監察程序、反腐敗國際合作、對監察機關和人員監督、法律責任和附則，共69條。

草案指出，設監察法是為深化國家監察體制改革，加強對所有行使公權力公職人員的監督，實現國家監查全面覆蓋，並堅持「中國共產黨對國家監察工作的領導」。草案第8條定，國監委主任每屆任期與全國人大每屆任期同，連續任職不得超過兩屆，即任期不得超過10年；但第9條規定，地方各級監察委主任每屆任期與同級人大每屆任期相同，並無連續任職不得超過兩屆規定。

對「留置」監察程序也有嚴格規範。草案43條表明，留置時間不得逾三個月。特殊情況下，可延長一次，延長時間不得逾三個月。省級以下監察機關採留置措施，應報上一級監察機關批准。

至於監督「國監委」問題，草案表明，國監委除強化自我監督外，將接受全國人大監督。此外，監察法草案且專章規範「反腐敗國際合作」，將加強與有關國家、地區、國際組織在反腐敗執法、引渡、司法協助、被判刑人的移管、資產追回和資訊交流等領域合作。

(中國時報)

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