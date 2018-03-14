退將上街爭權 解放軍驚呼天方夜譚

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中國時報
／北京報導

大陸國務院昨公布機構改革方案，新設「退役軍人事務部」備受關注。大陸解放軍代表表示，這是很好的改革方向，體現習近平所言，「不要讓英雄流血又流淚」；該代表更直言，對比日前台灣退役軍人為爭取年金改革福利走上街頭，這對大陸來說，根本是「天方夜譚」。

由於習近平先前推軍改，宣示裁軍30萬人，曾一度引發老兵抗議，設「退役軍人事務部」因此成外界焦點。大陸民政部統計，目前退役軍人總數5700萬，上述方案將民政部退役軍人安置職責、人社部軍官轉業安置職責、中央軍委政工部、及後勤保障部職責，整合組建，作為國務院組成部門。

方案表明，新設退役軍人事務部是為維護軍人軍屬合法權益，加強退役軍人服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障機制，讓軍人成為全社會尊崇職業。

一名不願具名解放軍代表說，組建退役軍人事務部，對大陸退役或現役軍人士氣，都有很大鼓舞；有利維護軍人相關權益，讓每位官士兵能致力為國奉獻。

該代表直言，前些日子，台灣方面不是有退役軍人為爭取年金福利走上街頭？這對大陸來說根本是「天方夜譚」；大陸本來就很注重退役軍人福利，方案實施後，對軍人保障只有「好上加好」，台灣那種情況不可能發生。

此外，大陸人大代表、金後盾專用裝備製造集團董事長李彥平時說，退役軍人是國家寶貴財富，退役軍人事務部將可協助退役軍人快速適應社會、適應角色轉換，甚至更好地「二次就業」。

(中國時報)

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