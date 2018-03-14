太陽花無罪 警方執法線倒退

2018年03月14日 01:09 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

圖為學運期間負責指揮的方仰寧。（本報資料照片）

2014年3月18日，黃國昌、蔡丁貴等人號召群眾，翻越圍牆闖入立法院，警民爆發激烈衝突。過程中，抗議者受傷，多名員警也流血掛彩，高院卻說抗議民眾沒有暴力攻擊員警、未流血衝突，民眾抗拒逮捕致員警受傷不構成妨害公務犯罪，這種判決大大打擊警方士氣。

拒捕傷警 竟非妨害公務

事件當天，蔡丁貴向中正一警分局申請集會遊行至傍晚5點，時間到了他未解散，並且在立院中山南路大門圍牆外用麥克風對現場民眾發表談話，分局長方仰寧因在他處執勤，由現場指揮官副分局長李權哲對蔡舉牌警告，要求群眾解散。

高院認為，方仰寧沒有親自舉牌，不是有效的行政處分，況且蔡丁貴等人沒有持武器暴力攻擊或惡意滋事，也未損及用路人權益，警方沒有難以維持秩序的疑慮，警方舉牌要求蔡等人解散違反比例原則，蔡不構成違反集會遊行法首謀不解散罪。

至於蔡等人被訴妨害公務，高院認為他們是為抗議立院就服貿議題粗糙行事，欲進入立院卻被警方阻止才爆發拉扯，並非無端滋事擾警，且當晚抗議民眾甚多，民眾人數高於維安員警，但蔡等人也未挾人數優勢對警方暴力攻擊，未發生流血衝突。

高院指稱，蔡丁貴等人在抗議過程中，看到員警遭推擠跌落，立即大喊「先救人」並呼叫救護車，還要求群眾控制情緒，且交還員警盾牌，隨後警民開始休息，由此可見蔡丁貴等人與警方彼此體諒，沒有妨害公務主觀犯意，不能因推擠員警就科刑究責。

拉扯員警 不算暴力攻擊

至於林飛帆為了要進入立法院議場被員警發覺，雙方推擠拉址，林被訴妨害公務罪部分，高院認為林男只是單純脫免執勤員警的攔阻，沒有積極的暴力攻擊之舉，不成立犯罪，李惠仁因同樣原因拒捕造成員警受傷，也不能以妨害公務罪究責。

另賴品妤、林楷翔被控在立院議場朝員警丟擲物品遭檢方起訴妨害公務，因現場執勤員警在法院證稱，未看到賴、林丟擲皮包、睡袋或其他物品，檢方也提不出佐證，高院將2人判處無罪。

(中國時報)