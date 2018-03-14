員警怒 再遇陳抗 消極求自保

2018年03月14日 01:09 中國時報 謝明俊 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

警政署對高院就太陽花學運的被告黃國昌等人仍判無罪，表達無奈，只強調支持當時依法執勤的警察同仁。諷刺的是，時任現場指揮官的北市警局副局長方仰寧，因為太陽花事件被反控殺人未遂，目前還在跑法院，他強調警察依法執勤不會因單一事件而改變。不過，基層官警群情激憤，痛批判決就是告訴他們「面對陳抗違法，消極不作為就好了。」

在太陽花學運期間負責現場指揮的方仰寧說，警察職責在維護機關安全，機關包括駐地人員物品裝備以及裡面事件的安全。當時民眾以非正常的方式，進入立法院占據議場，警察必須依法蒐證處理，這是警察職責。對太陽花學運成員所表達的言論及主張，他沒有任何意見。

方仰寧當時被學運人士控告重傷害、殺人未遂，至今仍未了結，先前地院判駁回，當事人又上訴高院，高院再發回地院審理，來來回回纏訟至今，當抗爭者都判無罪了，他還要繼續跑法院，最近一次出庭是在今年1月，4月間還要出庭，他只能坦然面對，謹慎處理。

警政署指出，太陽花學運期間占領立法院議場等行為，當初北市警局係依據現場群眾行為、蒐證畫面及相關調查事實依法移送，對於高院的無罪判決，警政署無奈，但表達支持當時依法執法的警察同仁。

警政署重申，警察尊重民眾表達意見的自由與權利，呼籲民眾應和平、理性表達意見與訴求；若聚眾陳抗有違法暴力或妨害公務行為，仍將嚴正執法，維護公眾利益。

對於此項判決，北市高階警官大都不以為然，但因市警局一早就下令統一口徑，表示尊重司法判決結果，所以都低調表示不便公開回應。員警私下說，現在陳抗這麼多，反正就多用阻材防範，避免近身衝突，免得傷身又惹禍。

(中國時報)