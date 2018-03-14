律師諷 反年改衝國會 合法乎

2018年03月14日 01:09 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

高院援引大法官會議解釋將言論自由無限上綱，稱抗議民眾拆立法院銜牌是表達政治性言論的方式，不構成侮辱公署罪，許多法官無法贊同，反問如果對色法官性騷擾輕判不滿的民眾，或反年金改革的團體，是不是可以有樣學樣，拆了「司法院」的銜牌？

律師張宸浩批評高院對太陽花案的無罪判決，是迎合特定輿論，且處處援引大法官會議解釋，作法律及事實行為違憲與否的推論，逾越事實審法官的分際，他認為這樣的判決非但欠缺論證基礎，也違反一般民眾的經驗法則。

張宸浩說，司法權與立法權各有權限、互不干涉，但高院判決書一開頭就對4年前立法院審查服貿案的狀況加以指責，稱因為服貿協議審查違反朝野黨團協商結果，才會逼使人民到立法院表達不同意見，這種判決理由已干涉國會立法的獨立性。

他強調，台灣民主早已成熟，相關公共事務可透過人民選出的立委表達意見，如果按照高院判決意旨，人民只要對國會議事及審查法案有意見，都可高舉著言論自由的大旗，率爾闖入國會、法院，如此一來是開民主倒車，會造成不可預期的惡果。

張宸浩質疑，一般民眾只要遇警方盤查，肢體揮舞碰觸員警，都會遭警方依現行犯壓制帶回，依妨害公務移送，最後由法院判刑究責；但太陽花學運的抗議民眾不管與員警爆發多嚴重衝突，甚至造成員警受傷，高院都以「沒有主觀犯意」為由予以合理化，令人無法接受。

法界人士更憂心，包括反年改團體等抗議民眾，若援引高院對太陽花學運的判決，動輒衝入國會殿堂與員警拉扯，這樣的模仿效應，非但造成員警執勤困難，也持續讓社會動盪不安。

(中國時報)