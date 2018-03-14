院檢互批「打假球」、「為無罪找理由」

檢察官表示，太陽花學運攻占立法院，不但導致立院癱瘓20多天，甚至造成立院修繕損失，這些行為客觀上都構成違法，不滿高院為了判無罪找理由。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

太陽花學運攻占立法院案，高院昨指檢方並未起訴「占」領立院，似乎暗指檢方「打假球」；起訴的台北地檢署說，尊重法院判決。但有檢察官頗不以為然，強調黃國昌等人衝進至占領立法院，都屬妨害公務的行為，豈有切割起訴的道理。

檢察官說，318太陽花學運攻占立法院案，一審、二審都判無罪，但無罪理由都很離譜，一審破天荒援引「公民不服從」概念，法界難以接受，而二審的無罪理由，也沒有比一審高明多少。

高院認為北檢沒有起訴黃國昌等人占領立法院行為，但北檢認為，黃國昌等人衝撞員警、占領立法院，都是妨害公務的一部分，無法切割起訴，況且當時立法院長王金平不願提告，不追究其侵入住宅罪的刑責，並非檢方「放水」不起訴。

有檢察官認為，北檢認定黃國昌等人行為，合乎妨害公務等罪的構成要件，才依法起訴，但高院卻認定黃國昌等人犯罪構成要件不合，判決無罪，是為了判無罪找理由。

檢察官說，太陽花學運攻占立法院，是挾群眾人數優勢，與維持秩序的員警發生衝突，並侵入政府機關，不但導致立院癱瘓20多天，甚至造成立院修繕損失，這些行為客觀上都構成違法。

北檢依法起訴黃國昌等人，若法院認為黃國昌等人的行為值得被原諒，宜以阻卻違法事由，不予處罰，或依法判處免刑，他認為，此判決讓日後只要以政治訴求包裝、合理化其不法行為，恐難再以刑罰相繩，對社會安全秩序影響甚鉅。

至於蔡丁貴等人拆立院銜牌，高院認為拆銜牌是表達政治性言論的象徵方式，並不犯罪，檢察官說，知名健美先生林志成因抗議司法不公，2011年持雙斧前往司法院大樓，砍劈司法院銜牌，被依妨害公務判刑6月確定，若依太陽花案的見解，林劈銜牌應屬言論自由範疇，建議林可考慮聲請再審，翻案討清白。

(中國時報)

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