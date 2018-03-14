高薪實習 張永成嗆拔吳音寧

2018年03月14日 01:09 中國時報 柯伶穎 、 周毓翔 ／台中報導 ／台中報導

台北農產運銷公司春節後20天休市11天，引發產銷調節失衡，導致菜價暴跌，北農難辭其咎，總經理吳音寧不適任質疑聲浪不斷。中華民國農會總幹事張永成接受《旺旺中時媒體集團》專訪指出，「北農就像保時捷，問題就在開車的是個車手還是實習生」，並揚言將在3月28日的董事會提案要求撤換吳音寧。

斥賴揆護航 錯了硬拗

張永成也痛批行政院長賴清德護航吳音寧，說她經過歷練會更好。張直斥「亂來！」憑什麼給她機會當實習生？堂堂行政院長講這種話不可笑嗎？錯了還要硬拗？

張永成揚言，將在3月28董事會上直接提案要求撤換吳音寧，不過在北農公司的股權中，北市、農委會、民股與農會系統各占1/4，盡管農會立場一致，但是撤換總座提案會不會通過，仍要看農委會、北市府的態度。

北市府發言人劉奕霆表示，市府對於人事案沒有預設任何立場，需等到董事會進行專業討論，市府會尊重開會結果。

看嘸財報 一問三不知

張永成嘆，農民這次損失至少2億元，但對農民來說，損失的更多的是，對政府農業政策與運銷管理的信心。面對菜價暴跌，吳音寧則在外界質疑聲浪中神隱了一周，最後遲遲現身僅以「歹勢」帶過，她口中說最關心的農民，等不到信心喊話、等不到交代，至今連一句道歉都沒有。

對於吳音寧被酸「高薪實習生」。張永成加碼痛批，吳音寧目前領250萬年薪，加上獎金可以達350萬，但是就任8個月都還沒開過主管會報。即使有北農員工緩頰說她常去市場視察，張永成質疑，那怎麼可能連最基本的當季盛產蔬菜、水果都回答不出來，「如果只是逛市場，那跟逛公園有什麼不同？」

縱容神隱 問題在態度

張永成指出，吳的問題就在態度，就算休市日去年已經訂好，在春節連休5天後就有注意蔬菜到貨混亂，怎麼還會縱容連續休市？哪怕第二次開市前有做好產銷協調、啟動應變小組，根本不會出現菜價崩盤，「難道吳音寧是把北農當成學術單位，將農民的心血當作連續休市3天的『實驗品』？」

(中國時報)