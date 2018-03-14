新聞透視－愛吳 就讓她退出「父酬者聯盟」

2018年03月14日 01:09 中國時報 周毓翔

台北農產運銷公司，一家賣菜的公司，自前年上演民進黨新潮流系大戰前總經理韓國瑜戲碼後，至今餘波未消。總經理吳音寧因經驗不足引發的產銷錯誤，已令北農變成複雜的政治角力場；「用對人，可以帶你上天堂」，這是人資管理的信條，如果用錯人呢？當然要及時修正，換上適任人選，否則未來還不知要以多少無辜農民的心血為代價。

這次發生休市導致菜價崩盤，明顯是吳音寧經驗不足所致，一來輕忽11天休假的影響，二來在發生問題後沒有能力即時反應調度菜量。

但話說回來，北農休市可能發生的嚴重後果，去年就有農業單位提出警告，為何仍然照休？如果吳音寧不了解其嚴重性，為何吳的幕僚也冷眼看她出糗，沒有提出積極配套建議？令人好奇，北農內部是什麼樣的工作氣氛？

行政院長賴清德上周在立法院備詢時，又把雲林張家給引入戰局，讓中華民國農會總幹事張永成氣到揚言要在董事會提案把吳音寧換掉。整場政治角力戲碼不僅越扯越複雜，戰場越大，參戰者越來越多。

不懂農產運銷，其實不是問題，韓國瑜一開始也什麼都不懂，但韓國瑜在政壇歷經選舉洗禮，他在北農期間，接地氣、懂得快，還引進企業經營手段修正北農營運模式，兩相對照，民進黨對吳音寧，未經紮實歷練，就讓她擔當大任，簡直是愛之適足以害之。

果菜運銷市場龍蛇雜處，什麼牛鬼蛇神都有，更不用說如今北農已經完全暴露在凶險的政治角力中，北農的複雜性，已非吳音寧可駕馭，為了農民、為了吳音寧，奉勸執政黨就饒了吳音寧，讓她退出「父酬者聯盟」、恢復文青本色，回歸鄉里，另請一位勝任、服眾的總經理吧。

(中國時報)