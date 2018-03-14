北農政治化 勸賴居大位存厚道

2018年03月14日 01:09 中國時報 周毓翔 、 柯伶穎 ／台中報導 ／台中報導

藍委張麗善日前在立法院，就北農休市風波質詢行政院長賴清德時，遭賴揆反嗆「張家也不少人在北農董事會」。擔任北農董事會常董的中華民國農會總幹事張永成13日重炮回擊，痛批賴清德顛倒是非，故意把北農泛政治化，並呼籲賴清德「居大位要心存厚道」。

北農有23席董事，北市府5席、農委會5席、全國農會5席、青果社2席及民股6席。張永成說，張家只有他一個人在北農擔任常董，他是代表農會而不是代表張家。就像國民黨立委在立法院一樣，僅35席足以影響決策嗎？民進黨多數通過的決議可以要少數的國民黨一起負責嗎？根本是「當家的人鬧事，卻叫別人擔當。」

張永成不滿地表示，假設董事長、總經理是由他們來決定，如果失責是他們的錯，但農會只是代表供應單位，只有拜託北農為農民提供銷售管道，讓農民有合理利潤，這樣小小的要求而已。

張永成指出，執政者竟把民生單位泛政治化，當政治恩怨處理。張家不僅沒主張連續休假，農會甚至多次拜託不要連續休假，去年開會討論時，即持強烈反對態度。

他認為，假設賴清德是坐在別的位子講這種話，還能理解，畢竟政黨競爭為選舉著想是很合理。但賴身為行政院長講這種話，不值得農民尊重。張永成奉勸賴清德居大位要心存厚道，要講實話。

(中國時報)