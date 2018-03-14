借鏡日本大田 全年營運產銷均衡

2018年03月14日 01:09 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

北農蔬菜拍賣量占全台16％至18％，水果占10％，又北農的交易市場，是全台蔬果運銷價格的參考基準，同時扮演著消費者福祉和農民收益功能，因此讓北農的菜價變得格外重要。但台北農產運銷公司接連休市引發菜價崩盤，政府事先沒預警、事發不扛責，導致農民權益與農業發展被犧牲。

甫從日本考察東京大田市場返台的張永成表示，蔡英文參選總統期間也去過大田市場參訪。她參訪後指出，台灣農業最大問題就是管理與行銷，需由政府做系統性的規畫與整合，替農民先找好市場與通路，一番言論猶言在耳，如今執政卻沒參考這樣有利農民政策，「不知道在幹嘛？」

張永成說，台灣農業屬淺碟型經濟，極易產銷失衡，價格下滑，因此需要透過整體供應鏈的改革，調整供需、穩定價格。而大田市場是東京都內生鮮食品設施規模最大、商品量最多的拍賣市場，每天有近3600噸農產品、約33噸海鮮產品及日本第一大花卉市場在此批發銷售。大田市場的作法值得北農參考。

大田市場人員表示，大田批發市場蔬果採24小時、分三班制拍賣，1年365天不停休。因為日本人認為「批發市場是給農民交易的平台，我們沒有拒絕農產品的理由」，大田市場跟台北果菜市場相同，凌晨供給給傳統市場、量最大的時間，但白天沒拍賣時，也可供給其他量販店，因此能維持產銷均衡，需求者可以買到菜，農民也不怕菜滯銷或價格崩跌。

張永成說，台灣農產運銷不應該停留在配合零售市場周一休市的思維，傳統市場愈來愈少，而大型量販店的需求愈多，果菜市場的拍賣制度難道不去改變與檢討嗎？

(中國時報)