分不清北蕉南蕉 議員批不適任

北農總經理吳音寧（右），曾遭國民黨議員陳重文（左）質詢時一問三不知。（摘自詢答影片）

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中國時報
／台北報導

台北農產運銷公司拍賣市場休市風波延燒，北農總經理吳音寧當起「神隱少女」，遭批不適任，她竟說「應由董事會決定」。北市議員不滿直指，不論專業性、危機處理能力和職業倫理，吳音寧「通通不及格」，月底北農就要舉行董事會，市府態度要堅定，一定要提案讓她下台，別再當軟腳蝦。

北市議員徐世勳說，去年在議會質詢吳音寧，發現她坐領年薪250萬，卻不具專業經理人的知識與常識，都已事前索資告知質詢題目，她卻毫無準備，不僅看不懂財報，也答不出基本問題。

這次北農事件延燒，徐世勳認為，吳明明可以出面說明，卻選擇躲起來「放火在燒」，明顯不適任，他已告知市府，一定要在董事會提案讓她下台。

北市議員秦慧珠批，這次事件完全在吳任內發生，她沒積極處理問題，回應外界質疑還東拉西扯，記者會甚至放副市長鴿子，眼裡只有中央跟董事會，根本不甩市府，也不把消費者、農民權益放在眼裡。

秦慧珠放話，市府不要再當軟腳蝦，應在董事會提出撤換案，否則4月初議會開議，一定會請吳針對事件做專案報告；她也呼籲民進黨不要再曲意維護，不專業就是不專業，一味護航只會重挫民進黨形象。

北市議員陳重文說，從吳音寧來議會備詢的應答、取消員工福利等作為，明顯看出她專業不足、內部管理不到位，又缺乏職業倫理，「沒有一項及格」，這次休市事件造成農民損失慘重，吳必須為政策實施不當負責，會強力要求市府撤換她。

(中國時報)

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