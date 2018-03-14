若馬英九遭起訴 願意出征討公道！選北市長 傳酷酷嫂不排斥

傳出前第一夫人周美青（中）不排除參選台北市長，由於她親民形象，北市議員認為她絕對是能帶動選情的大黑馬。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
台灣大學校長當選人管中閔遲未能上任，也被點名參選台北市長。（本報資料照片）

年底台北市長選舉，藍營選將紛紛表態參選，但似乎找不到足以撼動柯P選情的戰將，「點兵點將」時有所聞，農曆年前出現力拱前第一夫人周美青出馬的聲音，甚至連台大校長遴選爭議主角管中閔，也傳出教育部「卡管」是為了讓他累積政治能量來選台北市長的陰謀說；不過，親馬人士透露，「酷酷嫂」不排斥參選，北市議員也認為她絕對是能帶動選情的大黑馬。

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馬英九因素 影響意願

國民黨立委蔣萬安宣布不選台北市長後，黨內陷入焦慮，農曆年前基層傳出勸進周美青聲浪，被外界認為可能性低，不過，就在國民黨台北市長初選前夕，傳出周美青參選並非不可能，而能夠影響她意願的就是「馬英九因素」。

親馬人士透露，馬英九卸任後官司纏身，現面臨三中交易案可能遭起訴，有人以此勸進周，若馬遭起訴，是否願意參選討公道，意外獲周「不排斥」回應。

零負評形象 帶動選情

國民黨北市議員陳重文認為，周美青若作為市長參選人，各項條件絕對無庸置疑，她與老百姓生活相近，沒有總統夫人的架子，觀察她平時參與活動，與小朋友、老人的互動表現，可看出她真的樸實又親民，幾乎「零負評」的好形象，具明星選將特質。

陳重文說，至今基層仍有選民反映，希望周美青出來挑戰北市，她比現階段表態的參選者，更有讓民眾喜歡的特質，若她出馬絕對能帶動選情，發揮母雞帶小雞效應。

不過，北市議員王鴻薇認為，酷酷嫂參選的話題性很強，可能性卻趨近於0，初選前本來就會有各種想像空間，重點是黨內要盡快確定人選，才能全力備戰。

卡管陰謀論 炒熱選戰

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹則說，今天開放登記初選，任何想參選的人都可循初選機制領表，公平競爭。

另外，台大校長遴選爭議持續延燒，當選人管中閔至今無法上任，國民黨立委蔣乃辛昨在立法院會質詢時指出，民進黨「卡管」是政治謀算，為了要讓管中閔累積政治能量出來選台北市長；行政院長賴清德回應「蔣委員多慮了」，這是過多聯想，「主要是管中閔也不一定選得贏柯文哲。」

(中國時報)

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