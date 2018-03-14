國民黨台北亂鬥 黨中央不宜攪和

2018年03月14日 01:09 中國時報 王正寧

喧擾多時的國民黨新北市長提名作業，3組人馬終於敲定民調作業從4月3日至5日進行、6日揭曉結果，以及政見會舉辦形式；更重要的是3組人馬具體承諾，結果出爐後絕不會有人脫黨參選。

反觀，台北市至今仍放話不停，暗箭頻頻，最後不論誰出線，都已傷痕累累。

6都當中，雙北及台中市是國民黨年底大選寄予厚望的選區。新北與台中提名過程雖都擦出濃濃火藥味，前台北縣長周錫瑋甚至被追問是否會脫黨參選，顯然有人期待看見這樣的「好戲」，但所有參選人最後均以大局為重，強調不管結果如何，均團結一致對外，避免對手見縫插針，勿讓國民黨因分裂再遭重挫。

民進黨在台北市陷入提名與否的困境，國民黨也沒有占到優勢。台北市選民結構長期藍大於綠，加上大環境看似有利，藍營「空降部隊」從四面八方湧現投入初選，看似參選爆炸，但並未帶動士氣，且參選者雖多，但支持度幾乎都趴在地上，被譏為「肉腳聯盟」，令藍營支持者焦慮更深。

黨內更是頻頻亂點鴛鴦譜，包括已表明不選的立委蔣萬安、前第一夫人周美青，到前市長郝龍斌及前朝官員都被點名，如今連5月徵召的時間表都跑出來了，「卡丁」不手軟，打綠都不見這麼行。

國民黨不是沒有「防磚」或者稱之為「肉腳」條款，但前提是只有1人參選的情況，但台北市已有多人表態參與初選，並不適合以「防磚」為由另行徵召。如果檯面上人物都不盡令人滿意，國民黨應該設法鼓勵黨內A咖參與制度內的遊戲，而不是絞盡腦汁去想如何開後門，如此只是破壞黨的團結，離重返執政愈來愈遠。

(中國時報)