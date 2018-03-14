宜縣長提名沒指望！陳金德請假出國

2018年03月14日 01:09 中國時報 曾薏蘋 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨今天召開中執會，提請公告2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長、嘉義縣長提名名單，其中，同額競選的宜蘭縣，由於新系已表態切割代理市長陳金德，預料立委陳歐珀將通過提名，代表民進黨參加2018年底縣市長選舉。對此，原定13日主持縣務會議的陳金德，因臨時處理私事缺席，也引發外界聯想。

民進黨已在上周完成嘉義縣、高雄市及台南市三初選區縣市長民調，同額競選的宜蘭縣最受矚目，原本外界質疑，宜蘭縣有可能徵召代理市長陳金德，但選對會上周決議，建議中執會通過宜蘭縣長提名陳歐珀，若要否決，依黨規定，需3分之2人否決，但研判否決可能性很低。

初選期間，宜蘭縣長提名原本3位登記，後來2位退選，形成陳歐珀一人同額參選，原本以為陳將可順利獲得提名之際，民進黨祕書長洪耀福卻對外強調，按照規定，還是必須中執會通過，民進黨之前也發生同額競選，最後中執會還是沒有通過的先例，沒通過就改徵召。

洪耀福一席話，隨即傳出動作頻頻的陳金德，可能被黨徵召，新系要角立委段宜康則在臉書炮轟， 初選改徵召，「是誰在打這個主意？如果有人醞釀這樣幹，就是民進黨的罪人！」切割陳金德意味濃厚。因此，宜蘭縣在新系「放手」後，正國會的陳歐珀在上周則被「宣」進選對會，除了告知選對會會建議提名他，也希望他想辦法整合。

不過，陳金德原定13日要主持縣務會議，卻在黨中央召開中執會前一天出國，宜蘭縣議長陳文昌等人前天也要求黨中央暫緩提名，陳選在這個時間點出國，引發各方聯想。

陳的幕僚表示，陳金德早就安排好這趟出訪日本的私人行程，預計17日回國，與縣長選舉提名作業無關，原本排定他主持完縣務會議後才請假出國，但因一大早臨時有重要私事要處理，才改變計畫。

(中國時報)