周諷只適合當科長 侯強力反擊

2018年03月14日 01:09 中國時報 譚宇哲 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨新北市長初選近日口水戰不斷，積極爭取提名的前台北縣長周錫瑋13日再諷刺對手侯友宜「只適合當科長」，侯友宜受訪時罕見正面回擊說：「周縣長可能對我不太關心，否則應該知道我的市政治理能力強到什麼程度。」反嗆周低估他的能力，雙方隔空交火，火藥味十足。

國民黨中央昨天上午邀請有意參選新北市長的侯友宜、周錫瑋與前議員金介壽三方陣營，就初選細節，由副主席兼祕書長曾永權主持協調。據轉述，會中達成共識，民調作業從4月3日至5日進行、6日揭曉結果；其次，將舉行電視政見說明會，委託地方電視台以錄影播出，共錄3集各60分鐘，每位參選人每集都有20分鐘發表時間；最後，集會型政見發表會則舉辦2場。

周錫瑋在會後受訪表示，會中達到會依循、遵守初選辦法，以及結果出爐後，只有一個人代表國民黨參選，其他人皆不會脫黨參選的共識，國民黨將會團結、努力打贏年底選戰。

對於侯友宜迴避初選辯論，周錫瑋直言，侯日前說要以雙手雙腳拚市政比較實在，「照他這樣講，去做一個科長比較適合，但做市長是遠遠沒有能力的！」

對此，侯友宜笑說，「不是這樣啦！自己在基層歷練很久，在新北市也和很多科長並肩作戰，周縣長可能對我不太關心，否則應該知道我的市政治理能力強到什麼程度。」

侯友宜表示，科長是推動市政的命脈，自己以最辛苦、努力工作的科長為榮，「科長加油，我們好好當科長，我們一起努力讓新北市更好！」

(中國時報)