曾同事2年 林文舟稱無私交

2018年03月14日 01:09 中國時報 王己由 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

法官性騷擾女助理輕判爭議持續延燒，昨有法官爆料，再審案職務法庭審判長林文舟曾和陳鴻斌同事2年多，透過司法院法學資料檢索系統查詢同庭裁判更多達974筆，打臉林稱不熟的說法。林文舟解釋說，評議時就已告知合議庭曾和陳共事，但同事不等於偏袒，2人僅止於同事情誼，全無私交。

他不諱言，這幾天真的是身心俱疲，比寫判決還累，他確實與陳鴻斌在北高行曾同一庭共事，擔任陳的審判長，後來陳調最高行政法院辦事，也曾短暫同事。

林文舟強調，同事依法不構成迴避審理事由，以現今司法界，法官間難免有前後期同學、學長學弟等關係，彼此也可能共事成為同事，職務法庭是「法官審法官」，有時不免會有些為難，制度是否要改，如同法官評鑑引進外部人士參與，可以探討和研究，判決結果不是他一個人能決定，「欲加之罪，何患無辭」。

「我要說的是，『熟』的定義是什麼？同事不見得就會變成朋友，彼此也可能因意見不合、利益衝突成為敵人，同事也不代表就會袒護。」林文舟指出，2人沒有私人情誼，「連他家住哪裡我也不知！」

對於判決結果，林文舟強調，是依相關證據、情節審酌後，依法令規定及比例原則，由職務法庭5人合議後認定，惟他不否認，無法5票都一致同意判決結果。

況且，陳鴻斌案改判原因是因卷內有很多證據顯示，如同上訴案件發現認定的犯罪事實減少，刑度就必然會減輕。陳的行為確有不當之處，但認定減少，懲罰自然會減輕，未來判決書出來或是看過相關卷證的人，就會清楚改判不是沒有原因。

司法院表示，以後要加強同仁職場性別意識，所屬機關應定時或不定時開設相關課程，以強化司法人員性別平權意識。

(中國時報)