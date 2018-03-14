發票兌獎 改跑超商、金融單位

2018年03月14日 01:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

實施十餘年在郵局兌換發票獎金制度將改變！財政部表示，明年起，統一發票實體兌獎通路，將由郵局更換為四大超商、全聯、美廉社，以及一銀、彰銀、農漁會等金融單位，這也意味民眾兌獎據點將由千餘處爆增至1萬2968處。

明年起郵局不再兌獎

另因應電子發票開立數大幅增加，財政部將推出採實名制的對獎APP，開立的雲端發票不但可直接兌獎，且不論大小獎獎金全可匯入指定帳戶。

財長許虞哲今日將赴立院財政委員會提出業務報告，據預先揭露的書面報告指出，財政部明年起推出官方版對獎APP，提供民眾24小時兌獎服務外，實體兌獎地點也出現重大變革，囿於財政部委託郵局兌獎合約將於今年底到期，且郵局認為對獎服務不賺錢，加上目前中獎清冊都由人工建置，中獎資料庫難以數位化，為此財政部未與郵局續約，這也意味，明年起民眾發票中獎，已不能再到郵局兌領獎金。

據點將增加為上萬處

依財政部規畫，明年起民眾可在統一、全家、OK、萊爾富等四大超商，以及全聯、美廉社等連鎖商店，可兌領五獎、六獎，也就是中獎金額在1000元以下的發票，可在上述通路兌領實物商品或是現金；想兌換現金民眾則須留心，超商業者考量夜間櫃台不宜存放太多現金，所以深夜時段僅開放民眾兌換商品。

綁定載具 直接入帳

另鑑於電子發票開立占比高達7成，財政部在積極推動發票電子化之後，將進一步推動對獎機制也要電子化，官員指出，明年起會推出統一發票的對獎APP，採行實名制，民眾下載之後，可綁定信用卡、悠遊卡、一卡通、行動支付等載具，由APP協助對獎。

在兌換獎金上，雲端發票（無實體發票）只要民眾發現中獎後，輸入指定帳戶，不論是千萬大獎或是200元小確幸，都可直接匯入指定帳戶，等於24小時都可以即時兌領獎金。但印出證明聯的電子發票僅有1000元以下才會匯入，若要兌換大獎還是須赴指定金融機構。官員指出，這項設計就是希望鼓勵民眾多多使用雲端發票，減少紙張用量。

(中國時報)