賴揆只說「會穩定物價」

對於立委黃昭順在13日總質詢中一再追問是否能承諾電價不漲，行政院長賴清德（中）避重就輕未正面回應，僅表示會努力朝穩定物價的方向來執行。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

經濟部電價費率審議委員會將在周五（16日）召開，國民黨立委黃昭順昨天在立法院質詢行政院長賴清德時說，去年9月經濟部對外保證電價在今年10月前絕不漲價，請問這項保證是否還算數？對此，賴清德表示，「一定會朝穩定物價的方向執行」。

萬物齊漲讓民眾荷包持續縮水，昨日立法院進行施政總質詢時，黃昭順表示，台灣物價漲幅遠比預估還要更大，從滷肉飯、肉圓到連鎖咖啡店的咖啡等，價格一個一個往上調，如果政府再帶頭調漲電價，又等於讓各種物價有了上漲的壓力。

黃昭順進一步說，去年賴清德剛接行政院長時，經濟部長沈榮津在立法院備詢時就打包票說，今年10月以前的電價不會上漲。如今，經濟部電價費率審議委員會即將召開，不曉得行政院能否在今天保證，去年經濟部所打的包票依舊算數？

賴清德第一時間先是表示，「電價審議委員會是獨立行使職權的單位…」，結果話還沒說完，黃昭順就不滿地質疑，「所以你（賴清德）的意思是說，政府官員在立法院殿堂的答覆，都可以不算數嗎？」

對此，沈榮津表示，電價的討論有幾個考量，其中包括必須照顧民生，這部分，「我會交代電價審議委員會去『發落』」，主要是因為還有電價穩定基金能從中做調節。

黃昭順說，國家如果帶動漲價，結果就是萬物齊漲，尤其國會殿堂講話何等重要，希望經濟部能兌現今年10月前不漲電價的承諾。賴清德回應，行政院一定會朝穩定物價的方向執行。

此外，針對現階段台電供電是否吃緊的問題，沈榮津表示，以目前來看，用電的確在成長，而在配合環保降載及減煤等考量下，供電確實是比較嚴峻。

(中國時報)

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