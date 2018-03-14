台股月線今可望翻揚 挑戰前高

2018年03月14日 01:09 中國時報 黃鳳丹 ／台北報導 ／台北報導

美國科技股重整旗鼓，那斯達克、費城半導體指數12日雙創新高，引領昨（13）日台積電等重量級電子股再吐悶氣，台股狂漲93點收11095點。由於周二美股開盤，三大指數齊揚，在偏多氛圍下，台股時隔近2個月，月線今日可望翻揚，重回6線齊揚之姿。

受惠美國科技股強勁反彈，國際資金回流台灣電子股，激勵台股昨日強彈近百點，在亞股中表現最強，並率先在日、韓股之前，持續回補2月全球股災的向下缺口，糾結多日的台股線型，僅剩月線仍然下彎，根據法人推算，今日月線可望翻揚，展現6線齊揚之姿的多頭態勢，有助台股挑戰前波高點11270點。

台新投顧研究部副總黃文清指出，籌碼洗過一輪，近日台股的反彈，並沒有太大成交量就展現強勁氣勢，顯示投資人信心恢復的速度很快，主因美國科技股已擺脫貿易大戰的利空衝擊，促使先前大舉賣超的國際機構法人必須立即調整步伐，外資連2日回頭買超達209.07億元，換算已回補先前3月以來賣超286億元部位的三分之二。

黃文清表示，今日台股月線將翻揚，是時隔26個交易日後，終於完成布建6線同步走揚的格局，不僅坐穩一萬一關卡，更醞釀後續「震盪走高、再拚前波高點」的支撐動能。

昨日台積電開高走高，收漲5元在259元，一口氣貢獻台股漲點達43.31點，同時受惠記憶體大廠美光獲機構法人調升評價，包含南亞科、華邦電等概念股，也分別大漲8.31％與6.55％，半導體類股大吐悶氣，而昨日外資買超前5大還包含旺宏與永豐金。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國最新公布的各項經濟數據，跟日前一樣同為「景氣復甦的樂觀表現」，但此時投資人卻不再解讀為「可能加速升息」的利空，顯示對升息議題的抵禦能力已經強化，同時，川普亟欲掀起的貿易大戰煙硝，目前僅對道瓊、標普還有影響，科技股如特斯拉、美光、蘋果等周一股價紛紛強彈。

(中國時報)