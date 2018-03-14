川普保護國安 高通不嫁博通

2018年03月14日 01:09 中國時報 吳慧珍 、 涂志豪 ／綜合外電報導 ／綜合外電報導

新加坡半導體大廠博通（Broadcom）開出1,170億美元的天價聘金欲迎娶同業美國高通（Qualcomm），周一被川普總統以保護國安為由，發布行政命令封殺，這起科技業史上最大宗併購交易宣告破局。

台灣半導體業鬆口氣

博通及高通合併案破局，英特爾自然也沒有提出併購提案的必要，台灣半導體業可說是大大鬆了一口氣。台灣半導體產業主體是代工，博通與高通沒有合併，包括台積電、聯電、日月光、矽品、京元電等業者，自然也不用承受可能因併購成功而來的議價壓力。至於IC設計業者如聯發科、瑞昱等也能在現有的市場競賽中維持現狀，不必與博通與高通合併後的怪獸級大廠直接競爭。

美命令永久禁止交易

川普周一聲明指出，有「可靠的證據」讓人相信，博通收購高通後，恐怕會採取威脅美國國家安全的行動，因此他禁止這樁交易，命令博通「即刻且永久放棄收購高通」。

《金融時報》報導，博通併高通案還未成定局，美國總統就搶先一步封殺，此舉可謂史無前例，白宮竟在民間企業併購交易扮演關鍵角色。過去2年來掀起的併購浪潮，將美國半導體產業攪得天翻地覆，川普之舉無異宣告，國安考量將成為未來大型科技公司併購案能否成局的關鍵。

合併恐礙高通研發5G

博通對高通發起的惡意收購，引起負責審查外資併購的美國外國投資委員會（CFIUS）反對。CFIUS列舉不少對該起交易的疑慮，包括研發支出恐在併購後面臨刪減，阻礙高通發展；博通也可能因為與「第三方外國實體」的協議，傷害美國企業資產。

《華爾街日報》亦報導，博通總部雖設在新加坡，但CFIUS指出，博通若併高通，將對美國與大陸兩大強權的科技競爭產生重大影響。博通向以控制成本著稱，CFIUS擔心這家半導體巨擘入主後，會阻礙高通研發。

CFIUS警告，高通要是落入博通之手，將削弱高通與外國同業競相發展第5代行動通訊技術（5G）的實力，華為尤其被視為高通的主要競爭對手。

博通從去年11月就對高通發起惡意併購攻勢，一旦交易完成，無疑是科技業史上最大宗併購交易。為了規避CFIUS的嚴格審查，博通甚至打算將總部遷往美國，然川普一只行政命令粉碎博通迎娶高通的希望。

博通將對此事再評估

博通周一晚間回應，將對川普簽發的行政命令進行評估。博通此前曾宣稱，如果併購案通過的話，將投資高通的5G技術。

(中國時報)