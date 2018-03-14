楊金龍點出 弱勢新台幣將成過去

央行總裁楊金龍在新台幣匯率政策展現「彭規楊不隨」。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

台灣告別「外銷世代」！新任中央銀行總裁楊金龍首度點出，出口成長動能減緩，內需則受惠於企業調薪、勞動市場改善，貢獻度大幅拉高，成為今年推動經濟成長主要動力，等同間接宣示，新台幣匯率不再「重外輕內」，弱勢新台幣將成為過去式。

楊金龍明日將赴立院報告，由於這是他上任以來的處女秀，講些什麼都受各界關注，昨日《業務報告》出爐後，各金融機構及研究機構搶著要看，盼從字裡行間一窺新任央行掌門人的「真實想法」。

央行指出，全球經濟成長率可望略高於去年，有助維繫台灣出口動能，不過因基數較高，對經濟成長率的貢獻度將從2.03個百分點降至負0.43個百分點。

反觀內需，基本工資及軍公教薪資調高，帶動企業調薪積極，可望推升民間消費成長，加上民間投資意願提高，整體內需對經濟成長率的貢獻，由去年0.83個百分點升至2.85個百分點，成為經濟成長主力。

楊金龍此言，等同宣示台灣告別外銷為主的經濟架構，現在起內需更為重要。這也代表，央行過去「重外輕內」，為外銷服務的匯率政策將走入歷史。

這名金控高層說，在新台幣匯率政策上，楊金龍展現「彭規楊不隨」的作風，某種程度也是反應台灣經濟結構的變遷，過去為了出口表現，新台幣不能不貶，但「雙率雙低」確實拉低國民購買率，有調整的急迫性。

(中國時報)

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