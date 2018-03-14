吃對了嗎 全脂奶、蛋都要吃

2018年03月14日 01:09 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

國健署13日公布最新版「每日飲食指南」，將「低脂乳品類」改成「乳品類」，主要是近年來研究發現，全脂乳品並不會提升慢性病風險或增加體重。圖為小朋友飲用牛乳畫面。 （陳信翰攝）

衛福部國健署昨公布最新版「每日飲食指南」，將「低脂乳品類」改成「乳品類」，低脂、全脂牛奶一樣好；此外，研究顯示，蛋營養價值高，且蛋黃膽固醇和血中膽固醇沒有直接關聯，所以將蛋白質的「豆魚肉蛋」順序改為「豆魚蛋肉」，身體健康者不用刻意少吃蛋。

全脂不增心血管病風險

國健署相隔7年再次更新每日飲食指南，微調六大類食物的項目名稱和內容，三大營養營養素占總熱量比例範圍分別為蛋白質10~20％、脂質20~30％、醣類（碳水化合物）50~60％。

國健署指出，以往認為低脂或脫脂乳製品對身體較好，飲食建議中也只列低脂、脫脂的乳製品，但近年研究發現，相較於低脂奶，全脂奶並不會提高肥胖或心血管疾病的風險，所以將「低脂乳品類」改為「乳品類」，全脂鮮奶、優酪乳、起司及常遭質疑營養價值的「保久奶」，也通通正式列入營養建議。

在蛋白質方面，國健署長王英偉說，因肉類含較多脂肪，對心血管的健康較不利，且蛋是所有蛋白質食物中「品質最佳」，所以將肉和蛋的攝取優先順序互調，將「豆魚肉蛋」改為「豆魚蛋肉」，肉的優先順序也建議「先禽肉、再畜肉」。

身體健康者不必少吃蛋

中華民國營養師公會全聯會理事長金美雲說，過去國人常認為蛋要少吃，避免膽固醇超標，但近來研究發現，雞蛋內的膽固醇與血液膽固醇增加沒有直接關聯，身體健康者，每天都可吃1顆蛋，年長者更可吃容易吞嚥的蒸蛋、炒蛋補充蛋白質；千禧之愛基金會營養師邱詩涵提醒，人體膽固醇有3成來自飲食，對已有膽固醇偏高或其他代謝疾病者，仍要先諮詢專家，避免攝取過多而影響病情。

全穀根莖類改全穀雜糧類

新版飲食指南中，亦將「全穀根莖類」改為「全穀雜糧類」，台灣營養學會理事長王果行說，民眾過去易對部分食物產生誤解，像南瓜、馬鈴薯其實是澱粉而非蔬菜，紅、白蘿蔔是蔬菜而非澱粉，改名後應有助民眾釐清。水果類、蔬菜類、油脂和堅果種子類則維持原名稱，但水果類在份量提醒上進行修正，過往是「某某水果、多少公克為1份」，讓很多人毫無概念，新版本則明示「切塊水果約大半碗~1碗為1份」。

(中國時報)