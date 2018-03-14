1天1.5杯乳品 預防肌少症

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中國時報
／台北報導

衛福部國健署最新調查發現，我國成人嚴重「營養不均」，超過99％的成人，每天乳品類攝取量低於1天1.5杯的低標。國健署提醒，乳品含有豐富鈣質和蛋白質，攝取不足將增加罹患肌少症、摔跤骨折的風險。

國健署昨公布最新國民營養健康狀況變遷調查，發現我國成人嚴重「營養不均」；調查發現，超過85％的成人，每天蔬菜吃不到3份、水果也吃不到2份；乳品類方面，更有99.76％成人，每天喝不到1.5杯的最低標。

國健署長王英偉說，乳品攝取不足，其中一大原因是「乳糖不耐症」，統計顯示，我國95％成人乳糖分解功能不佳，會出現脹氣、放屁、腹瀉等不適症狀，進而降低喝乳品的意願。

千禧之愛基金會營養師邱詩涵說，很多人成年後就沒在喝牛奶，導致體內乳糖酶停止製造，進而出現乳糖不耐，可試著慢慢將微量乳製品加入飲食，讓身體重新製造乳糖酶，改善此一問題，或是改喝不會造成乳糖不耐的優酪乳，也是優良的乳品來源。

董氏基金會營養中心主任許惠玉說，像牛肉麵、漢堡等「混合食物」，較難攝取到足量蔬菜，可多點一份沙拉或燙青菜來補足，吃自助餐時，餐盤3格中應有2格為蔬菜，此外，可至攤販買帶皮水果當作餐間點心，來達到每日的建議水果量。

調查還發現，有近5成國人，每天的全榖雜糧類吃過量，主要提供蛋白質的豆魚蛋肉類，也有超過5成成人吃太多，兩者的超標比例，都呈現男性遠大於女性的現象。許惠玉說，國人經常非精緻澱粉吃太少，而白飯、白麵條、白麵包等精緻澱粉吃太多，建議以含膳食纖維的全榖類作為主食，對身體健康才有益。

值得注意的是，調查發現，有近4成國人每天吃入過多的油脂，提高心血管疾病罹患風險，而屬於「健康油脂」、且含有多種豐富微量元素的堅果類，卻有超過9成的成人吃不夠，分析原因主要是不易取得和保存。

(中國時報)

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