醫院獲利王 林口長庚擠下台大

2018年03月14日 01:09 中國時報 陳志祥 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

健保署昨天公布2016年領取健保費用逾4億元的148家醫院財務報告，賺錢的有134家，長庚醫院成最大焦點，不僅林口長庚擠下去年龍頭台大醫院、成為最賺錢醫院，前十名最賺錢醫院，長庚體系即占了四家、共賺近百億，但最賠錢的醫院也是長庚體系的嘉義分院。

根據統計，林口長庚去年賺了43.58億元，其他排名依序為高雄長庚、台大、中國醫藥附設醫院、基隆長庚、台北榮總、桃園長庚、彰化基督教醫院、義大醫院與成大醫院。

不過，也有14家虧損醫院，其中嘉義長庚的5.61億元最多，義大癌症醫院2.89億居次。

此次出現醫界「長庚四寶」，林口、高雄、基隆與桃園長庚4家總盈餘99.4億；長庚行政中心副主任蘇輝成表示，主要是因近幾年台塑三寶股息優渥，長庚進帳頗豐，至於最慢興建的嘉義長庚，則因沒有分到股息，無法彌補虧損。

台大發言人王亭貴指出，排名從來不是台大醫院經營目的，盈餘將會用在建設醫院之用，包括健康大樓、生醫園區等。

此次財報也凸顯醫務本業並非醫院金雞母，反倒是美食街及停車場等業外收入成為醫院的主要獲利來源；在非醫務收入部分，林口長庚有7.39億元，高雄長庚3.60億，中國附醫2.95億、台大2.9億、北榮1.18億。

(中國時報)