醫院獲利王 林口長庚擠下台大

2016年醫院整體結餘前10名

友善列印
中國時報
／台北報導

健保署昨天公布2016年領取健保費用逾4億元的148家醫院財務報告，賺錢的有134家，長庚醫院成最大焦點，不僅林口長庚擠下去年龍頭台大醫院、成為最賺錢醫院，前十名最賺錢醫院，長庚體系即占了四家、共賺近百億，但最賠錢的醫院也是長庚體系的嘉義分院。

根據統計，林口長庚去年賺了43.58億元，其他排名依序為高雄長庚、台大、中國醫藥附設醫院、基隆長庚、台北榮總、桃園長庚、彰化基督教醫院、義大醫院與成大醫院。

不過，也有14家虧損醫院，其中嘉義長庚的5.61億元最多，義大癌症醫院2.89億居次。

此次出現醫界「長庚四寶」，林口、高雄、基隆與桃園長庚4家總盈餘99.4億；長庚行政中心副主任蘇輝成表示，主要是因近幾年台塑三寶股息優渥，長庚進帳頗豐，至於最慢興建的嘉義長庚，則因沒有分到股息，無法彌補虧損。

台大發言人王亭貴指出，排名從來不是台大醫院經營目的，盈餘將會用在建設醫院之用，包括健康大樓、生醫園區等。

此次財報也凸顯醫務本業並非醫院金雞母，反倒是美食街及停車場等業外收入成為醫院的主要獲利來源；在非醫務收入部分，林口長庚有7.39億元，高雄長庚3.60億，中國附醫2.95億、台大2.9億、北榮1.18億。

(中國時報)

1天1.5杯乳品 預防肌少症 醫改會籲盈餘用於改善醫護待遇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。