農藥殘留萃取新技術 3分鐘驗出

2018年03月14日 01:09 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

農委會研發出全球最快的農藥殘留萃取技術，傳統方法耗時40分鐘，新技術僅3分鐘，現已完成技轉，可望在全球銷出66億元。農委會副主委陳吉仲表示，藉著萃取技術突破，藥殘把關可更嚴，今年擬對紅豆、豆芽菜全面檢驗藥殘，確保上市產品安全。

農委會表示，目前國際通用的農藥萃取方法，是將樣品添加溶劑後劇烈震盪、離心取液，再加入淨化粉劑重新劇烈震盪、離心，才能取得檢液交由機器分析，檢液取得過程耗時約40分鐘，但農委會藥毒所研發的快速農藥殘留萃取淨化技術，僅需將樣品添加容液後震盪，再經特殊過濾管過濾，即可去除葉綠素等干擾物質取得檢液，耗時僅3至5分鐘。

農委會指出，快速農藥殘留萃取淨化技術的研發套組產品命名為FaPEx（Fast Pesticide Extration），已通過衛福部審查，成為多重農藥殘留分析的建議檢驗方法，並已技轉給國內外業者生產，未來可在全球上市，估計技轉20年間，銷售額可達66億元。

陳吉仲表示，農藥殘留檢液取得過程縮短，可節省時間和人力，未來更能全面把關農作物的農藥殘留，農委會今年度打算選定1、2種農產品，在上市前到所有生產該農產的農家進行檢驗，過濾掉超標產品，確保上市的農產品都安全，研擬全面檢驗的農產品包括紅豆、洋蔥、蒜頭等特定季節農產，或農藥殘留風險較高的豆芽菜和四季豆，確切對象待盤點後就會對外公布。

(中國時報)