川普炒了國務卿 CIA局長接任

2018年03月14日 04:10 中國時報 王嘉源 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

川普上任後撤換的主要官員

罵老闆「白癡」沒有好下場！美國總統13日透過推特證實，國務卿提勒森已被撤換，遺缺由中情局（CIA）局長蓬佩奧接任。川普就將於5月與北韓領導人金正恩舉行歷史性會晤，他認為此刻改組國安團隊有其必要性,而蓬佩奧可以更好的代表他的意志。

長期齟齬 注定分手

川普13日先在推特上宣布，後來在白宮向記者表示，他器重提勒森的「才智」，兩人「相處甚歡」，但「我想提勒森現在會更快樂多了」。CNN引據國務院官員稱，提勒森已經很久未和川普交談，也不曉得被開除的理由。根據國務院一名官員的聲明，指提勒森非常希望留任，因為正值關係國安的關鍵時刻。美國媒體則有不同的報導，《華盛頓郵報》就指出，川普於7日便告知提勒森走人，他擔任國務卿僅14個月。

去年就傳聞川普和提勒森的嫌隙幾已到了無可修補的情況。據美媒報導，去年7月提勒森在國防部一次有關阿富汗的會議上，竟稱川普為「白癡」（moron），而在川普獲悉此事後，提勒森也未能直接澄清，令川普耿耿於懷。後來川普還說要和提勒森一起接受智商（IQ）測驗，相信絕對比提勒森聰明。

據《華盛頓郵報》報導，3名白宮官員表示，川普正準備與金正恩會晤，加上在貿易議題上即將與各國展開磋商，他認為此刻有必要將更能代表他意志的蓬佩奧擔當重任，處理朝鮮問題。有分析指出，蓬佩奧加上國防部長麥馬斯特都主張如果未能迫使北韓棄核，不排除動用武力解決。

應對北韓 更加強硬

川普表示，他和即將接任國務卿的蓬佩奧「觀點相投」。中情局長的遺缺將由副局長吉娜．哈佩爾繼任，人事案若獲認可，她將成為史上第一位女性CIA局長。

提勒森傳出會走人的消息由來已久，而川普8日突然敲定將與金正恩會晤，消息令美國國務院一干官員措手不及，因為前一刻提勒森都還在淡化與北韓立即會談的可能性。

川普13日坦承，他的確沒先與提勒森討論北韓之事，「川金會」是他自己做的決定。川普還說，他和提勒森在很多事情上都意見相左，包括伊朗核協議問題。

(中國時報)