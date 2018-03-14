蓬佩奧外交強勢作風 合川普胃口

2018年03月14日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川普政府又傳人事大震盪，國務卿提勒森被炒魷魚，由現任中情局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任。蓬佩奧一向備受川普賞識，除了軍人出身的背景外，他在外交上的強勢作風也很對川普的胃口，因此早在去年底，就有美媒指蓬佩奧將是下任國務卿的首選。

現年55歲的蓬佩奧生於芝加哥，曾就讀西點軍校與哈佛大學法學院，當過律師、也開過工程公司。他2011年當選共和黨堪薩斯州眾議員，不久後即加入負責監督CIA等單位的眾議院情報委員會，獲得接觸國家機密的權限。2012年，他加入共和黨特別小組，調查美國駐利比亞大使館遇襲事件，讓他聲名大噪，2017年1月，他正式就任中情局局長。

在過去的10個月中，蓬佩奧經常讚美川普，成功打進川普核心圈，也多次前往白宮橢圓形辦公室親自向川普報告。川普團隊的「通俄門」醜聞爆發以來，由於情報圈相信俄羅斯確有干預2016年的美國總統大選，川普大肆砲轟情報圈，讓CIA和許多情報單位人員十分不滿，但蓬佩奧從未公開反擊川普。

在外交政策上，蓬佩奧的強勢立場也與川普一致，他誓言要讓CIA「更凶狠」（vicious），還指伊朗必須為自身的行為付出更大代價。去年10月，蓬佩奧還曾半開玩笑地說，北韓領導人金正恩可能被暗殺：「如果金正恩突然消失，根據CIA的慣例，我不會討論這件事。有人可能會以為這是個巧合」。

此外，蓬佩奧也像川普一樣，對前總統歐巴馬有諸多不滿。在CIA局長任內，他曾為採用刑求審問手段辯護，他不同意歐巴馬關閉CIA「黑牢」的決定。2014年，蓬佩奧還批評歐巴馬不願「認真向伊斯蘭極端恐怖主義宣戰」。

(中國時報)