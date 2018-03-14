南韓也吹修憲風 改總統任期

2018年03月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓修憲草案要點

南韓憲法咨詢特別委員會13日向總統文在寅提交修憲建議草案，建議實行總統任期由目前的5年改為4年，連選得連任、總統大選改採兩輪決選制等。文在寅將於下周正式將修憲案提交國會，希望趕得上6月13日舉行地方選舉時同步進行修憲公投。若得以連任，文在寅推進朝鮮半島和平的政策才更有望延續。

直屬總統府的國民憲法諮詢特委會12日確定了「國民憲法修正案」，文在寅將在該草案基礎上定稿修憲案，預定於21日提交國會。修正案要點包括，引進總統四年兩任制及決選投票制、明訂首都相關條款、在《憲法》序言中寫入「（1980年）5·18光州民主化運動」、「（1987年）6·10民主抗爭」等內容，凸顯南韓發展民主的歷程。

青瓦台發言人金宜謙指出，文在寅強調6月修憲的必要性，而如果能從下屆大選開始實施總統四年連任制，就可使總統與地方政府首長任期同步，總統和地方選舉的週期一致。

文在寅13日邀請憲法諮詢特委會委員共進午餐時表示，去年總統大選期間，所有政黨和候選人均承諾要在6月地方選舉時一併進行修憲公投，他身為總統會信守諾言，儘早敲定修憲案，然後與國會協商。他強調，如果國會希望主導推進修憲，應具體付諸實踐，若不能就所有事項達成協議，也應就可達成協議的部分進行修憲。

現行南韓憲法明訂總統只能當一任，一任五年。這緣自於當年朴正熙總統和全斗煥皆透過政變奪權，實行獨裁統治，所以南韓一民主化，結束軍事獨裁統治後，便在1987年大幅修憲，不准總統連任。

2016年10月，時任總統朴槿惠曾提議討論修憲，所持理由是，總統只能做一任，會削弱國政連續性，一貫性的外交政策也難以推展。文在寅亦多次強調，有必要透過修憲完善國家治理體系。

對文在寅而言，當此南北韓露出和平曙光之際，歷史使命感更加深他推進修憲的動力。文在寅接續了金大中提倡的「陽光政策」，當年金大中卸任總統後幸好有盧武鉉接棒，但盧武鉉之後換成保守派執政，陽光政策便無以為繼。這一前車之鑑，必定讓文在寅銘刻在心。

(中國時報)