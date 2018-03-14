美朝暗度陳倉 祕密外交曝光

2018年03月14日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川普決定和金正恩見面不是神來之筆，也不是受到南韓特使的勸說而突然改變立場，而是雙方在檯面下持續的溝通交涉達成的結果。南韓媒體披露，川金會非川普匆促的決定，背後還累積了超過45天雙方私下溝通的努力成果，這段期間美朝暗度陳倉，早有美朝領袖高峰會意願。

據南韓《中央日報》引述匿名消息人士指，去年美方就已透過美朝溝通管道得知北韓希望「直接通過首腦對話解決雙邊問題」。

今年1月，北韓參加南韓平昌冬奧，朝美接觸也在這個契機下日漸頻繁。約在1月20日、美副總統彭斯參加冬奧開幕式的半個多月前，中情局（CIA）取得北韓希望與彭斯會面的情報，美朝正式展開幕後接觸。當時北韓希望舉行「彭斯與金與正（金正恩胞妹）會談」，以為首腦會談預作準備，不過，會面前2小時，北韓又臨時通知取消。

外界傳聞，北韓變卦是因彭斯參觀天安號紀念館，並宣布新的制裁措施，但消息人士指，北韓之所以改變主意，其實是因會談前一日，彭斯在招待會和開幕式上表現出「完全無視北韓」的態度，北韓擔心會談「可能有不好的結局，因此代表團深夜請示平壤後取消會談」。也就是說，北韓並不排斥與美國對話，取消會談只是為了減輕金與正的壓力。

據悉，鄭義溶離開北韓後就向白宮國安顧問麥克馬斯特說明了狀況，因此在他訪美前，川普就已得知金正恩提議舉行朝美會談，「但沒想到他（川普）會在現場作出決定（答應）」。此外，另有相關人士指，「川普決定由上而下推動首腦會談…美國可能會與北韓一樣，由川普先提供總體方針（談判指南），然後讓下面的人根據方針推動會談」。若是如此，川金會的磋商過程中可能就不會安排金與正赴美或國務卿赴北韓等「舖路」行動。

(中國時報)